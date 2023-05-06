YOZGAT YENİFAKILI SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
YOZGAT GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.44 17.317
|
%0 0
%16.89 3.777
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%78.39 5.388
|
%0 0
%18.55 1.275
|
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.46 13.107
|
%0 0
%33.98 7.366
|
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.23 1.828
|
%0 0
%28.22 779
|
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.28 4.346
|
%0 0
%30.15 2.007
|
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.28 9.648
|
%0 0
%19.45 2.428
|
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%84.03 5.473
|
%0 0
%12.99 846
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.28 45.001
|
%0 0
%22.76 14.787
|
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%86.28 5.042
|
%0 0
%9.5 555
|
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.2 14.822
|
%0 0
%14.52 2.718
|
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.4 39.807
|
%0 0
%15.18 7.613
|
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.98 6.364
|
%0 0
%28.07 2.707
|
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.38 2.142
|
%0 0
%38.59 1.466
|
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.93 15.344
|
%0 0
%26.88 6.161