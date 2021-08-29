Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçlarının tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları programı açıklandı. Her zaman olduğu gibi yine A Spor'da yaşanacak olan kupa heyecanında ilk mücadele 7 Eylül Salı günü Batman Petrolspor-Hendekspor arasında olacak.

Giriş: 29.08.2021 13:29 Güncelleme: 29.08.2021 13:32

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları programı açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

7 Eylül Salı:

15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman)

8 Eylül Çarşamba:

15.00 76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 (Van Atatürk)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya (Siirt Atatürk)

15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş)

16.00 Kuşadasıspor-Modafen (Stat henüz açıklanmadı)

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