Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçlarının tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları programı açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

7 Eylül Salı:

15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman)

8 Eylül Çarşamba:

15.00 76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 (Van Atatürk)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya (Siirt Atatürk)

15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş)

16.00 Kuşadasıspor-Modafen (Stat henüz açıklanmadı)