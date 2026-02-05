MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe evinde geri döndü! Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor FK’ya takılmadı

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine taraftarlar ilgi göstermedi.

Mücadelenin hafta içi olması ve yağışın da etkili olması sebebiyle yaklaşık 10 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı.

KAMİL EFE ÜREGEN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Kamil Efe Üregen, Erzurumspor FK mücadelesiyle ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile deplasmanda oynanan maça sonradan dahil olan genç futbolcu, 6 dakika sahada kalmıştı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Fenerbahçe 0-1 Erzurumspor FK