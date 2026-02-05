MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe evinde geri döndü! Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor FK’ya takılmadı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk etti. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Ömer Faruk Turtay düdük çaldı. Ömer Faruk Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe üstlendi.
Müsabaka ATV ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlandı. Fenerbahçe geriye düştüğü maçta 3-1'lik skorla galip geldi.
Fenerbahçe'nin gollerini 52'nci dakikada Marco Asensio ile 70 ve 78'inci dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Erzurumspor FK'da fileleri 40'ıncı dakikada Mustafa Fettahoğlu havalandırdı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti. Erzurumspor FK ise 3 puanda kaldı.
Fenerbahçe grup aşamasının son maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Erzurumspor FK ise Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe - Erzurumspor FK: 3-1
Goller: 40' Mustafa Fettahoğlu, 52' Marco Asensio, 70' Anderson Talisca, 78' Anderson Talisca (P)
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Fred, kaleciyi çalımlamak istedi ancak kaleci Erkan'ın müdahalesiyle top Nene'nin önüne düştü. Nene'nin şutunda ise savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
14. dakikada ceza sahası sağ çaprazda müsait durumda topla buluşan Hüsamettin'in, uzak direğe vuruşunda Çağlar meşin yuvarlağı çizgiden uzaklaştırdı.
38. dakikada Fred'in savunma arkasına aşırtarak verdiği pasa Kerem ve Nene beraber hareketlendi. Nene'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
40. dakikada savunmanın uzun topunda kaleci Mert kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmak istedi. Mert'in uzaklaştırmak istediği top önce Kamil Efe'ye çarpıp sonra kendisine çarpıp Mustafa Fettahoğlu'nun önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1
53. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağdan Yiğit Efe'nin pasında ceza sahası içi sağ çağrazda rakibinden sıyrılan ve sıfıra inen Nene'nin yerden pasında altıpas önünden Asensio'nun şutunda top filelere gitti: 1-1.
70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan topla hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına koşu yapan Talisca'yı gördü. Brezilyalı oyuncunun sol çaprazdan karşı karşıya durumda kalecinin üzerinden şık aşırtmasında top ağlarla buluştu: 2-1.
76. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılırken Ömer Arda Kara'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ömer Faruk Turtay, beyaz noktayı gösterdi.
78. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Penaltı atışı için topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.
90. dakikada sağdan Mert Müldür'ün ortasında altıpasın solunda Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çizgi üzerinden son anda çıkardı.
Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
TEDESCO'DAN İLK 11'DE 9 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Erzurumspor FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan Kocaelispor maçına göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunma kurgusunu ise Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve Yiğit Efe Demir'den oluşturdu.
Orta sahada Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Fred ve Musaba'ya şans veren Tedesco, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.
Ligde son oynanan Kocaelispor maçında ilk 11'de boy gösteren Edson Alvarez ve Anthony Musaba, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında da ilk 11'deki yerini korudu.
Domenico Tedesco, ligdeki maçta Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Asensio, Talisca ve En-Nesyri'yi sahaya sürmüştü.
Bu isimlerden Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibine transfer olurken, Ederson, Nelson Semedo ve Jayden Oosterwolde ile 2 maç ceza alan Milan Skriniar, maç kadrosuna dahil edilmedi.
FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK
Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıklarını atlatmalarına karşın henüz takımla birlikte çalışmalara başlamayan Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar, ayak bileğinde ağrıları olan yeni transfer Sidiki Cheriff ve Jhon Duran kadroda yer almadı.
Kaleci Ederson, Nelson Semedo ve Oosterwolde ise teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadı.
KANTE VE CHERIF TRİBÜNDE
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, Erzurumspor FK müsabakasını tribünden izledi.
İki futbolcu da yönetim locasında takip ettiği mücadelede takım arkadaşlarına destek verdi.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine taraftarlar ilgi göstermedi.
Mücadelenin hafta içi olması ve yağışın da etkili olması sebebiyle yaklaşık 10 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı.
KAMİL EFE ÜREGEN İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Kamil Efe Üregen, Erzurumspor FK mücadelesiyle ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile deplasmanda oynanan maça sonradan dahil olan genç futbolcu, 6 dakika sahada kalmıştı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL | Fenerbahçe 0-1 Erzurumspor FK
GOL | Fenerbahçe 1-1 Erzurumspor FK