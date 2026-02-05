Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe savunmasından inanılmaz hata! Mert Günok çok üzüldü

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Müsabakada Fenerbahçe savunmasının hatası ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 21:36
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk etti. Kadıköy'deki müsabakada Fenerbahçe savunmasının hatasını Erzurumspor FK cezalandırıldı.

Müsabakanın 40. dakikasında Erzurumspor FK'da kaleci Erkan Anapa'nın uzun gönderdiği topta Mert Günok kalesini terk etti.

MERT TOPU UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİ

Mert Günok kalesinden açıldıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahası dışından uzaklaştırmak istedi.

Mert Günok'un uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Fenerbahçe'de genç oyuncu Kamil Efe Üregen'e çarptı.

KAMİL EFE'YE ÇARPTI

Kamil Efe Üregen'den seken meşin yuvarlak ardından Mert Günok'un elinden sekti ve boşta kaldı.

Erzurumspor FK'da bomboş pozisyonda topu önünde bulan Mustafa Fettahoğlu, ceza sahası dışından boş kaleye yerden bir vuruş yaptı.

MUSTAFA FETTAHOĞLU CEZALANDIRDI

Mustafa Fettahoğlu'nun vuruşunda Fenerbahçe savunması topa yetişemedi ve top ağlarla buluştu.

Erzurumspor FK, bu golle birlikte Fenerbahçe deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Fenerbahçe'de hatası golle sonuçlanan Mert Günok büyük bir üzüntü yaşadı.