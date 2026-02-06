Ziraat Türkiye Kupası C Grubu güncel puan durumu!

Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı 3. hafta maçlarıyla noktalandı. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3. hafta maçlarının oynanması sonrası oluşan puan durumu belli oldu. A Spor ve ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda son hafta maçları öncesi güncel puan durumu şu şekilde... 1- Beşiktaş | 7 puan 2- Gaziantep FK | 6 puan 3- Fenerbahçe | 6 puan 4- Rizespor | 4 puan 5- Kocaelispor | 4 puan 6- Erzurumspor FK | 3 puan 7- Ankara Keçiörengücü | 3 puan 8- Beyoğlu Yeni Çarşı | 1 puan