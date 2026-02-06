Trend Galeri Trend Spor Ziraat Türkiye Kupası C Grubu güncel puan durumu!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3. hafta heyecanı geride kaldı. A Spor ve ATV'de yaşanan dev heyecanda C Grubu'nda oluşan puan durumu netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 01:41 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 01:42
Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı 3. hafta maçlarıyla noktalandı. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3. hafta maçlarının oynanması sonrası oluşan puan durumu belli oldu.

A Spor ve ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda son hafta maçları öncesi güncel puan durumu şu şekilde…

1- Beşiktaş | 7 puan

2- Gaziantep FK | 6 puan

3- Fenerbahçe | 6 puan

4- Rizespor | 4 puan

5- Kocaelispor | 4 puan

6- Erzurumspor FK | 3 puan

7- Ankara Keçiörengücü | 3 puan

8- Beyoğlu Yeni Çarşı | 1 puan