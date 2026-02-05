MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor’a takıldı! 2 penaltı kararı

SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11'DE 8 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 8 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Jota, Devrim Şahin, El Bilal Toure 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında 2-1 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının 11'inde 8 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, savunmada Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz orta saha da Orkun Kökçü, Salih Uçan ileri hatta Cerny, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nu yedeğe çekti.

Yalçın, bu oyuncuların yerine Taylan Bulut, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Devrim Şahin ve Jota'yı sahaya sürdü.