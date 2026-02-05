MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kocaelispor’a takıldı! 2 penaltı kararı

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. Müsabaka Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Samet Çiçek üstlendi.
Kocaelispor - Beşiktaş karşılaşması A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle noktalandı.
Kocaelispor'un golünü 18'inci dakikada penaltıdan Serdar Dursun kaydetti. Beşiktaş'ta fileleri 88. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü havalandırdı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş grup aşamasında puanını 9'a yükseltti. Kocaelispor ise 4 puana çıktı.
Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasında 4. haftada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Rizespor'la karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Smolcic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tayfur'un vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.
16. dakikada Keita'nın şutunda araya giren Ndidi'nin ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle yapılan itirazların ardından maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR monitörüne gitti.
17. dakikada pozisyonu tekrar izleyen hakem Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada beyaz noktanın başına geçen Serdar Dursun topu kaleci Ersin'in sağından yerden ağlara gönderdi. 1-0
33. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan parmaklarının ucuyla topu kalenin üstünden kornere çeldi.
41. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası sol çaprazdan Darko Churlinov'un şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.
55. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında karambol yaşandı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun şutunu savunma uzaklaştırdı.
57. dakikada sağ kanatta Agyei yerden ortaladı. Serdar Dursun'un bekletmeden vuruşunda topu, kaleci Ersin Destanoğlu çeldi. Üst direğe çarpan meşin yuvarlağı Beşiktaş savunması kornere gönderdi.
61. dakikada El Bilal Toure'nin pasında ceza sahasındaki Ndidi'nin şutu kalecide kaldı.
85. dakikada kullanılan kornerde, Samet Yalçın ile Uduokhai arasında yaşanan mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
87. dakikada Orkun Kökçü penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11'DE 8 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 8 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Jota, Devrim Şahin, El Bilal Toure 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında 2-1 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının 11'inde 8 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, savunmada Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz orta saha da Orkun Kökçü, Salih Uçan ileri hatta Cerny, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nu yedeğe çekti.
Yalçın, bu oyuncuların yerine Taylan Bulut, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Devrim Şahin ve Jota'yı sahaya sürdü.
YASİN ÖZCAN VE OLAITAN KADRODA
Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Yasin Özcan maça ilk 11'de başlarken Olaitan ise yedek kulübesinde yer aldı.
Kırmızı kart cezalısı Asllani ile Hyeon-Gyu Oh ise maç kadrosuna alınmadı.
KOCAELİSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Fenerbahçe müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 6 değişiklik yaptı.
İnan, Fenerbahçe maçında ilk 11'de görev alan Ahmet Oğuz, Haidara, Linetty, Rivas, Can Keleş ve Petkovic'in yerine Smolcic, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei ve Serdar Dursun'a şans verdi.
Kocaeli ekibi Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei, Serdar Dursun 11'i ile sahaya çıktı.
LİGDEKİ MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANMIŞTI
Ligin ilk devresinde Türaş Satadyumu'nda oynanan 7. hafta maçında sahadan Beşiktaş 3-1'lik skorla galibiyetle ayrılmıştı.
Müsabakada Kocaelispor'un tek golünü Tayfur Bingöl'den gelirken, siyah-beyazlı takımın golleri ise Rafa Silva, Cerny ve Jota'dan gelmişti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
