Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 takım daha 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda rakiplerine üstünlük kuran Bereket Sigorta Ümraniyespor, 68 Aksaray Belediyespor, Gençlerbirliği, Altınordu ve Sakaryaspor, dördüncü tura yükseldi.

Giriş: 28.10.2021 19:06

Ziraat Türkiye Kupası 3. turuna 5 maçla devam edildi. Bu müsabakalarda rakiplerine üstünlük kuran Bereket Sigorta Ümraniyespor, 68 Aksaray Belediyespor, Gençlerbirliği, Altınordu ve Sakaryaspor, dördüncü tura yükseldi.

Kupada 3. tur, bugün yapılacak 2 maçla tamamlanacak.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor: 3-1

Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-1

Gençlerbirliği-Pendikspor: 3-1

Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor: 5-3

Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 takım daha 4. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor, 68 Aksaray Belediyespor'a elendi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı! Gençlerbirliği 3 golle tur atladı
Kayserispor, uzatmalarda turladı!
Kocaeli 10 kişiyle turu kaptı
BİZE ULAŞIN