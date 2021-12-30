Birlik olma zamanı

Giriş: 30.12.2021 06:57
Fenerbahçe'nın antrenörü Zeki Murat Göle, maçın ardından şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin kalitesinde bir oyun olmadı. İkinci yarı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Tempoyu yukarı çektik. Üretkenlikte ve sonuçlandırmada yine sıkıntılar yaşadık. Maç uzatmaya gitti. Üstünlüğü ele aldık ve galip geldik. Bir üst tura çıktığımız için sevinçliyiz. Şu an birlik olma zamanı. Hem Fenerbahçe hem oyuncular hem de camiamız için. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hiçbir zaman bırakmayacağız. Getirisi ne olur, ilerleyen zamanlarda görürüz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Son dakika: Afyonspor direnemedi, Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda uzatmalarda turladı! İşte maçın golleri...
Birlik olma zamanı
Uzatarak turladı
Türkiye Kupası’nda dün
Son dakika: Afyonspor direnemedi, Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda uzatmalarda turladı! İşte maçın golleri...
BİZE ULAŞIN