Fenerbahçe'nın antrenörü Zeki Murat Göle, maçın ardından şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin kalitesinde bir oyun olmadı. İkinci yarı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Tempoyu yukarı çektik. Üretkenlikte ve sonuçlandırmada yine sıkıntılar yaşadık. Maç uzatmaya gitti. Üstünlüğü ele aldık ve galip geldik. Bir üst tura çıktığımız için sevinçliyiz. Şu an birlik olma zamanı. Hem Fenerbahçe hem oyuncular hem de camiamız için. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hiçbir zaman bırakmayacağız. Getirisi ne olur, ilerleyen zamanlarda görürüz."