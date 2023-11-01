Ziraat Türkiye Kupası'nda Aliağa Futbol'u mağlup eden Altay 4. turda

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. TFF 3. Lig ekibi Aliağa Futbol ile TFF 1. Lig ekibi Altay karşı karşıya geldi. Altay, rakibini 2-1'lik skoral geçerek adını 4. tura yazdırdı.
Goller: Dk. 44 ve 69 Murat Uluç (Altay), Dk. 90+3 Enes Bakal (Aliağa Futbol)
Sarı kartlar: Dk. 14 Mehmet Uysal (Aliağa Futbol), Dk. 40 Ceyhun Gülselam, Dk. 52 Özgür Özkaya, Dk. 80 Mustafa Çalışkan (Altay)
Altay: Mustafa Çalışkan, İbrahim Öztürk, Kuban Altunbudak, Tugay Gündem, Ceyhun Gülselam (Dk. 79 Salih Sarıkaya), Enes Yetkin (Dk. 63 Murat Berkan Demir), Özgür Özkaya, Deniz Kadah (Dk. 79 Eren Erdoğan), Caner Baycan (Dk. 63 Onur Efe), Yusuf Tekin, Murat Uluç (Dk. 86 Mehmet Onur Yıldız)
Aliağa Futbol: Miraçcan Yavuz, Oktay Kancı (Dk. 79 Sinan Akgöl), Kadir Kurt, Yasin Tosun (Dk. 70 Berkay Görmez), Yiğit Bayındır, Ahmet Uzun, Seçim Can Koç (Dk. 70 Enes Bakal), Mehmet Uysal, Ahmet Gülay (Dk. 79 İsmail Kulet), Bahri Yıldırım, Hakan Demir (Dk. 70 Emirhan Karagülle)
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