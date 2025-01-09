8 gol var kazanan yok

ZİRAAT Türkiye Kupası D Grubu'nda 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor ile Süper Lig'de mücadele veren Bodrum FK arasında oynanan maç 4-4 bitti. Kırklareli Atatürk Stadı'nda 6 ve 19. dakikalarda Okan Derici'nin golleriyle 2-0 geriye düşen konuk ekip, 31 ve 33'te Oğulcan Başol ile skora denge getirdi. Bodrum, 37'de Gökdeniz Bayraktar ile tabelayı 3-2 olarak lehine çevirmeyi bildi. İlk yarının uzatma dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Okan Derici takımını soyunma odasına 3-3'lük beraberlikle taşıdı. İkinci devreye hızlı başlayan Kırklareli 47'de Eray Karataş ile 4-3'ü buldu. Skoru 73'te Celal Dumanlı ilan etti ve puanlar paylaşıldı: 4-4.

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8 golün atıldığı maçın en ilginç anı 31. dakikada yaşandı. Kırklarelispor kalecisi Burak Sarı, degaj yapacağı sırada top takım arkadaşına çarptı ve elinden düştü. Fırsatı değerlendiren Oğulcan Başol, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.