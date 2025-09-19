Derbide tur Orduspor’un

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, Karadeniz derbisine sahne oldu. TFF 3. Lig ekibi 52 Orduspor, deplasmanda 3. Lig takımı Giresunspor'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenerek turladı. Alperen Köşker'in asistinde Şenel'in golüyle ev sahibi ekip öne geçerken devre de bu skorla bitti. İkinci yarıda Orduspor kendine geldi. 52. dakikada Yusuf Mert Tunç takımına beraberliği getirdi: 1-1… Tam 'Maç bitti' derken 90+4'te ilk golün sahibi Yusuf Mert, yine sahneye çıkarak mor-beyazlı takıma 3. turun kapısını sonuna kadar açtı.
TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Ağrı 1970
Karaköprü Bld.
Kahta 02
Zonguldak
Karacabey Bld.
Fethiye
Manisa FK
Bodrum FK
Isparta 32
Erciyes 38
Bursa
Muş
Dersim
Malatya Yeşilyurt
Kahramanmaraş
Beyoğlu Yeni Çarşı
Çorlu 1947
Beykoz Anadolu
Karabük İY
İnegöl
Fatsa Bld.
Erbaa
Silifke Bld.
Kütahya
Çankaya
Kepez
1461 Trabzon
Sivas
12 Bingöl
Yalova 77
Menemen
1926 Bulancak
Ordu 1967
Bursa Yıldırım
Aliağa
Niğde Bld.
Pendik
52 Orduspor
Muğlaspor