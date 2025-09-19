Derbide tur Orduspor’un

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, Karadeniz derbisine sahne oldu. TFF 3. Lig ekibi 52 Orduspor, deplasmanda 3. Lig takımı Giresunspor'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenerek turladı. Alperen Köşker'in asistinde Şenel'in golüyle ev sahibi ekip öne geçerken devre de bu skorla bitti. İkinci yarıda Orduspor kendine geldi. 52. dakikada Yusuf Mert Tunç takımına beraberliği getirdi: 1-1… Tam 'Maç bitti' derken 90+4'te ilk golün sahibi Yusuf Mert, yine sahneye çıkarak mor-beyazlı takıma 3. turun kapısını sonuna kadar açtı.



TUR ATLAYAN TAKIMLAR



Ağrı 1970

Karaköprü Bld.

Kahta 02

Zonguldak

Karacabey Bld.

Fethiye

Manisa FK

Bodrum FK

Isparta 32

Erciyes 38

Bursa

Muş

Dersim

Malatya Yeşilyurt

Kahramanmaraş

Beyoğlu Yeni Çarşı

Çorlu 1947

Beykoz Anadolu

Karabük İY

İnegöl

Fatsa Bld.

Erbaa

Silifke Bld.

Kütahya

Çankaya

Kepez

1461 Trabzon

Sivas

12 Bingöl

Yalova 77

Menemen

1926 Bulancak

Ordu 1967

Bursa Yıldırım

Aliağa

Niğde Bld.

Pendik

52 Orduspor

Muğlaspor