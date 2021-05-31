Kabine Toplantısı için geri sayım başladı… Türkiye'de 17 Mayıs tarihi itibariyle yeni normalleşme sürecine geçildi. Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere pek çok kısıtlamanın hafifletilmesi beklenen Kabine Toplantısı ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Kritik toplantı öncesinde yeme-içme ve eğitim sektörlerinden de öneriler gelirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Bakanlar Kurulu Toplantısı olarak da bilinen Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini yeni normalleşme kararları oluşturacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı'na ilişkin detaylar;

MİLYONLARIN GÖZÜ ORADA! KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları hakkında Ulusa Sesleniş konuşması yaparak tüm vatandaşları bilgilendirecek. Peki, Bakanlar Kurulu Toplantısı hangi gün olacak, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?