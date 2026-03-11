Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşuyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"MİLLET OLARAK HİÇBİR ZAMAN KORKMADIK"
Toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Toplantıya katılan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarını, 11 milyon 500 bini aşkın üyemizi saygıyla selamlıyorum.
Yarın, İstiklal Marşımızın kabulünün 105'inci yıl dönümünü idrak edeceğiz. Merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, milli marşımız olarak kabul edilmiştir.
Bu demektir ki, efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Muhteviyatı itibarıyla da İstiklal Marşı, son devletimizin kurucu yapı taşıdır. Hürriyet iradesinin manifestosudur.
Millet olarak hiçbir zaman korkmadık.
Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında yıllardır nasıl başımız dik şekilde hür yaşadıysak, bundan sonra da öyle yaşayacağız. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.
"BİZİ BİZ YAPAN KURUCU DEĞERLERİMİZİ YOK MU SAYALIM?"
Burada özellikle önceki hafta süfli ve seviyesiz tartışmalar babında, yayınladıkları rezil bildirilerle milletimizin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşımızı anlayana kadar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum.
Ezan, Kur'an, şehadet, bayrak, hürriyet Türk milletinin asli değerleridir... 3-5 yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan değerlerimizi yok mu sayalım?Beyefendiler istemiyor diye kahraman ecdadımızı ret mi edelim? Biz bunu yapmayız, yapamayız. Biz ceddimize sırtımızı asla dönmeyiz. Biz aslımıza sırt dönmeyiz. Kim hangi bildiriyi yayınlıyorsa yayınlasın bizi biz yapan hasretlere sıkı sıkı sarılacağız.
"BİZ ASLIMIZA SIRT DÖNMEYİZ"
