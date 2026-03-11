Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşuyor

"BİZİ BİZ YAPAN KURUCU DEĞERLERİMİZİ YOK MU SAYALIM?"

Burada özellikle önceki hafta süfli ve seviyesiz tartışmalar babında, yayınladıkları rezil bildirilerle milletimizin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşımızı anlayana kadar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum.

Ezan, Kur'an, şehadet, bayrak, hürriyet Türk milletinin asli değerleridir... 3-5 yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan değerlerimizi yok mu sayalım?Beyefendiler istemiyor diye kahraman ecdadımızı ret mi edelim? Biz bunu yapmayız, yapamayız. Biz ceddimize sırtımızı asla dönmeyiz. Biz aslımıza sırt dönmeyiz. Kim hangi bildiriyi yayınlıyorsa yayınlasın bizi biz yapan hasretlere sıkı sıkı sarılacağız.

