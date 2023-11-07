Son dakika: Bahçeli’den önemli açıklamalar

Daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye önceliğimiz. Bildiğiniz üzere Orhun Kitabeleri bvaştan aşağıya milli şuur ve cihan hakimiyeti ülküsüyle dolu olup bu kapsamda emsali olmayan bir millet eseridir. MHP hiçbir zaman dare görüşlü, kısa menzilli, küçük hedefli olmamıştır. Orhun Kitabeleri bu değerlendirmenin taşlara kazanmış bildirisidir.

Tarihimizin kilitli sandıkları açıldıkça içinden göz kamaştıran hazinelerin nasıl çıktığını bilen biliyor, gören görüyor.

"MİLLET BİZİZ, BİZ MİLLETİZ DEDİK"

MHP ve Cumhur İttifakı parlak bir geçmişi onurlu bir gelecekle buluşturmanın amacıyla yeni yüzyıla hazırlanıyor. Bu amaçla siyasi çalışmalarınımız devam etmektedir.