Bahçeli: "Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda terör suçlarından tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'ya selam gönderen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e tepki gösteren Bahçeli, "Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demiştir. Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır." ifadelerini kullandı.
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