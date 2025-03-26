Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Gazze tepkisi: İsrail’e karşı sessizler

"EMPERYALİSTLERİN FİTNE DUVARLARINI YIKAMIYORUZ"

Coğrafyamızda nereye baksak kaos görüyoruz. Çözülmediği için derinleşen sorunlar görüyoruz. Bu olumsuz tablonun ortaya çıkmasında İslam dünyasındaki dağınıklığın da payı var. Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dış dünyaya yeterince odaklanamıyoruz. Kimi zaman mezhep kimi zaman köken Müslümanların enerjilerini tüketiyor. İçten içe adeta çökertiyor. Emperyalistlerin bir asır önce ördüğü ve yıllardır sürekli büyüttüğü fitne ve nifak duvarlarını bir türlü yıkamıyoruz. Bu kötü gidişe dur demek zorundayız.

Şunu da tüm samimiyetimle söylüyorum. Dünyaya nizam veren geçmişimize baksak, İslam'ın nuruyla yeryüzünü aydınlatan, adaleti hakim kılan ecdadın izinden gitsek bu bile bizim için çok önemli bir başlangıç olacaktır.