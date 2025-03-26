Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki göstermeyen Batı'yı eleştiren Başkan Erdoğan, "Batı'nın sessizliği karşısında şımaran İsrail, soykırım politikasına Ramazan'da da devam ediyor. Biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.