Mehmet Sait Kılıç

Meral Akşener siyasetten emekli mi oluyor?

Kusura bakmayın, lafa bodoslama gireceğim. Meral Hanım kendini bir alternatif olarak 15 Temmuz sonrası yeni döneme hazırlıyordu. Ama tutturamadı. Şimdilerde kendine bir an önce bir çıkış yolu bulmak ya da siyasetten emekli olmak üzeredir.

Tarihe ilginç bir siyasi figür olarak geçecektir. Beyaz Türkler Erdoğan'ı yıkmak için ondan medet umdular, tutturamadılar.

Şimdi de hanımefendiyi devirmek istiyorlar ama yerine birini bulamıyorlar... (Koray Aydın var ya! Daha ne istiyorsunuz?)

Dön dolaş gene Akşener'le idare et. Olacak iş midir bu?

Evet, muhalif basının kalemşorları İYİ Parti içinde olup bitenleri avanakça umutlarla köpürtüyorlar da köpürtüyorlar...

Meral Akşener gitse de yeni bir genel başkan gelse bu partinin oy patlaması yapabileceği yönünde hiçbir emare yok.

Çünkü farklı, özgün ve dişe dokunur bir programları yok.

İYİ Parti'nin alıp alacağı oy yüzde 9-11 arası bir şey... Eti nedir budu nedir?

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Bildiğiniz gibi Meral Akşener seçim kampanyası sürecinde, "ben ekonomiden anlamam! Ben FETÖ'cü değilim! Ya başkan olurum ya da bu işi bırakırım" deyip durdu.

Tövbe, bir de, "KHK ile atılanları görevlerine iade edeceğini" açık seçik belirtti.

İşin özü, hanımın çapı, ufku, fikri ve söylemi bu merkezlerde dolaşıp durdu.

Madem ekonomiden falan anlamıyorsun, ne diye o makamı işgal ediyorsun!!! Ekonomiden çakmayan biri memleketi nasıl yönetecek?

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Geçen gün Akşener ve partisi seçimli olağanüstü kurultay kararı aldı.Meral Hanım aday olmayacağını açıkladı. (Ne kadar da demokrat bir kadınmış!)

Hanım birdenbire, "kaybettim, aha da bırakıyorum" ayağına yatıverdi. Sağ gösterip sol vurdu. Sevenleri apışıp kaldı.

Ardından partililer Meral Akşener'i yeniden genel başkanlığa aday olması için ikna çalışmalarına başladılar.

Öyle ki partililer Akşener'in evinin önünde toplandılar. Hatta bazıları Meral Hanım'ın evinin önüne kendini zincirledi...

Akşener bu duruma daha fazla dayanamadı ve karar verebilmek için partililerden 72 saat süre istedi. Yani genel başkalığı istemem yan cebime koyun ayağına yattı. Hepsi bu.

Adamlar sanki İYİ Parti içinde bir iktidar mücadelesi varmış gibi yapıyorlar. Yerseniz...

Bunların hepsi tiyatrodur, tiyatro! İnanmayınız!

Bunlar Akşener'i aday gösterecekler ve kongrede onu yeniden genel başkan seçecekler. Güzel bir demokrasi oyununa imza atacaklar...

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Çaresizliğin ve zavallılığın dibine vuran muhalif basın da, hala kör bir umutla, "Akşener yeniden genel başkan olursa partiyi uçurur, yerel seçimlerde birçok il ve ilçede tulum çıkarır" diye bekliyor!

İyi iyi, bekleyin bakalım.

Peki İYİ Parti'nin akıbeti ne olacak?

Hiç bir şey olmayacak. Seçimlerde Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başına gelenler bunların da başına gelecek. Yani seçim akşamlarında avuçlarını yalayacaklar, üstüne de bir bardak soğuk su içecekler. Böyle böyle yollarına devam edecekler...