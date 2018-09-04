Mehmet Sait Kılıç

Kocaman bir hayal kırıklığı

Staffan de Mistura diye bir adam var. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi. 2012 yılından beri "Suriye'deki iç savaşa siyasi çözüm arayışı" konulu Cenevre görüşmelerini organize ediyor...

Bu mevzuda şu ana kadar sekiz toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılara ülkemizin talebi ve dik duruşuyla PYD, YPG ve YPJ denen terör örgütleri çağrılmadı. Helal olsun bize!

Bu adamcağız bölgesel ve küresel güçlerle yaptığı birtakım görüşmelerin ardından Cenevre görüşmelerini yeniden başlatmak istiyor. Bu bağlamda, Astana ve Soçi toplantılarının garantör devletleri olan İran, Rusya ve Türkiye'yi 11 ve 12 Eylül'de Cenevre görüşmelerine davet etti. Toplantıda Suriye için yeni bir anayasa geliştirmekle görevli bir komisyonun oluşturulmasını tartışmaya açmak istiyor... Bir şey çıkar mı? Bilemiyorum, bekleyip göreceğiz. (Arife işaret yeter!)

Mistura, aynı zamanda Suriye'nin geleceği konusunda Amerika ve ilgili diğer devletlerle de görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti. Lafı daha fazla uzatmayalım.

Gelinen aşamada, Birleşmiş Milletler'in Suriye'nin geleceğine dair net bir planının, projesinin ve programının olmadığını öğrenmiş olduk. Zaten dişli ülkeler BM'yi takmazlar. Bugüne kadar Amerika takmıyordu, şimdi bazı kararlarını da biz takmıyoruz.

Sonuç itibariyle, Suriye'nin geleceğini savaşın dış aktörlerinin politikaları ve bölgedeki güç dengeleri şekillendirecektir. Mesele bundan ibarettir. Vesselam.