Mehmet Sait Kılıç

Tok evin aç kedileri

Batı'da aşırı sağcı ve ırkçı siyasi oluşumlar güçleniyor. Öyle ki iktidardaki kitle partilerinde bile bir sağa yöneliş söz konusu...

İtalya'da kafatasçılar iktidar ortağı. Almanya'da ırkçı AfD partisi kimi eyalette ikinci parti konumunda. Dahası bunlar oy oranlarını her geçen gün arttırıyorlar...



Dünyanın yapay cenneti olan Batı'da nasıl oluyor da bu partiler palazlanabiliyor?

Avrupa'da sağın yükselmesinin sebepleri, Avrupalı sosyaldemokratların beceriksizliğinde saklıdır. Zira bu adamlar ekonomik krizleri yönetemiyor.

2008 krizinde sosyaldemokratlar hiçbir çözüm üretemediler, müthiş bir hayal kırıklığı oluşturdular. Buna en güzel somut örnek Fransa'nın ekonomik krizden çıkma deneyinin müthiş bir fiyaskoyla sonuçlanmasıdır...

Batı'da sosyaldemokratlar (tıpkı bizde olduğu gibi) hoş ve boş laflar yumurtlamaktan başka bir şey yapmıyorlar: "Barış, katılım, demokrasi, özgürlük"...

Hal böyle olunca, Avrupa'da Sosyaldemokrasi zayıflıyor... Elbette ki bunun başka nedenleri de var: Emekçilerin ücretlerinde artış yok... Rakip olarak görülen göçmenlerin sayısı yükseliyor... Kurumsal ırkçılık yayılıyor... Ekonomik sistemin oluşturduğu sınıflar arası farklar moralleri altüst ediyor. (Zenginler daha da zenginleşiyor...) Ekonomik krizler birbirini takip ediyor. Bu da öfkelerin ve tepkilerin göçmenlere yönelmesine neden oluyor... Böylece ırkçı siyasi yapılar geniş kitleleri etkileri altına alabiliyor...

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Avrupa'da bir anket yapmışlar. Ankete göre ülkesindeki genel durumdan memnun olmayanların oranı Almanya'da yüzde 41, Fransa'da yüzde 64 ve İtalya'da yüzde 87.

Oysa ki adamların yaşam standartları ve maddi durumları gayet iyi. Başka yerlere göre ülkelerindeki refah paylaşımı daha adil. Devlet pişmiş refah pastasını güzelce paylaştırıyor... Daha açık ifadeyle, emekçiler refah pastasından daha kalın dilimler alabiliyor. Hatta pastanın kremasını bile yiyebiliyor. Daha ne olsun?

Bütün bunlara rağmen Batılıların büyük çoğunluğu yaşam koşullarından şikayetçi. Gelecekte bunun daha da kötüleşeceğine inanıyor...

Açıkçası madamlar ve mösyöler pek de haksız sayılmazlar. Çünkü Batı'da 70'li yıllarda yükselen yaşam standardı, 90 sonrasında yerinde saymaya başladı. Şimdilerde ise gerileme eğilimi gösteriyor...

Her zaman armut pişmeli ve bunların ağzına düşmeli midir?

Yok öyle yağma!!! Türkiye yeniden küresel refah pastasını pişirecek ve dünyanın bütün mazlumlarına dağıtacaktır. Ama bunun için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. Batı'nın bize karşı olan bütün kızgınlığı da bu noktadan kaynaklanmaktadır.