Mehmet Sait Kılıç

İran'a karşı savrulan tehditlerin nedeni?

Batı kendisine kafa tutanı "asi", kendisine itaat edeni de "ayaktakımı" olarak görür...

İşte "Batı kafası" budur. Bu, Batı zihniyetidir.

Kendilerini "dünyanın efendisi" olarak görenlerin zihinlerindeki kibirli üstyapı kabaca böyledir...

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Amerika'ya posta koydu: "Amerika, İran petrolünün satışını engellerse biz de Hürmüz Boğazı'nı kapatırız!.."

Bunun üzerine Trump da yemedi içmedi, gitti İran'ı savaşla tehdit etti: "İran, eğer bizi bir daha tehdit etmeye cüret ederse, tarih boyunca çok nadir görülmüş altüst oluşlara katlanır!..."

Bu savrulan tehditlerle, ABD yönetimi İran'da rejim değişikliğine yol açacak bir kalkışmanın önünü açmak istiyor. Bu bir.

İkincisi de, İran'ın petrol ve doğalgaz kaynaklarını (İran pazarlarını) ele geçirmeyi planlıyor...

Öte yandan, Amerikalı yetkililer İran'a karşı ambargoyu 4 Kasım'da başlatmak istiyorlar. Bu amaçla muhtelif ülkeleri ziyaret ediyorlar. Karşılıklı görüşmelerde muhataplarına ambargonun içeriğini ve buna uyulmadığı takdirde olası cezalandırma yöntemlerini anlatıyorlar...

Anlayacağınız çok yakında İran halkı yeniden ABD'nin neden olacağı bir ambargoyla karşı karşıya kalacak. Öyle ki Trump katıldığı her toplantıda önce İran'a yönelik başlatacakları ambargodan dem vuruyor sonra diğer mevzulara geçiyor...



Geçmişte İran'a yönelik ambargo nedeniyle insanlar çok acılar çektiler... İran dünyanın en önemli petrol ihraç eden ülkelerinden biri olmasına rağmen ambargo nedeniyle halkı açlık sınırında bir hayat sürmek zorunda kaldı...

Keza, İran'ın bankacılık ve finans sistemi işlevsiz hale getirildiği için insanlar ilaç ve gıda satın almakta zorlandılar. Temel ihtiyaç maddelerini bile karşılayamaz oldular. Kanser ve benzeri hastalıkların tedavisi neredeyse yapılamaz oldu...



Bunlara ilaveten, İran'ın yaklaşık 100 milyar dolarlık mal varlığına el konuldu. Yabancı şirketlerin İran'da enerji yatırımları yapmaları yasaklandı. İran'ın petrol ihracatı yarı yarıya düştü...

Netice itibariyle, İran çok yönlü kıskaca alındı. İran halkı nükleer tartışmaların ve uluslararası gerilimlerin mağduru oldu. Şimdi de benzer bir durum tekrarlanmak üzeredir. İslam alemini felaketle sürükleyecek yeni bir çatışma alanının açılması an meselesidir. Aman dikkat!!!