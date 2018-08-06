Mehmet Sait Kılıç

Küçük olsun benim olsun

CHP'lilerin yaptıkları, kendi aralarında tırnak sürüştürmektir. Çünkü amaç iktidara gelmek değil, parti içinde iktidara gelmektir. Bu adamların yaklaşımları da küçük olsun benim olsun yaklaşımıdır.

CHP içinde Kemal Bey sonrasına hazırlık güncel bir haber değildir. Daha açık ifadeyle, bunlar artık cılkı çıkmış ve iyice bıktırmış konulardır...

AK Parti'yle mücadelede yetersiz olan Kemal Bey'i parti içi iktidarda da başarısız sanıyorlar. Hepsini suya götürür susuz getirir.

Kemal Bey seçim sandıklarında boğulsa da parti içi iktidarı elinde tutma da oldukça beceriklidir...

Kemal Bey partisinin içindeki solcuları tasfiye etti...

Daha önce de sağcıları tasfiye etmişti...

Şimdilerde Saadet'lilere ve HDP'lilere açılmayı deniyor...

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Memleketimiz kritik günlerden geçiyor. Trump ve yardımcısı açıkça ülkemizi tehdit etti.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'tan pis kokular geliyor... Kıbrıs Rum kesiminde yapılan toplantıda İsrail Büyükelçisi bize tehditler savurdu... ABD Büyükelçisi de İsrail Büyükelçisi'ne destek verdi...

Amerika ve AB'de Türkiye zirveleri yapılıyor... Amerika'nın İran'a ambargosu bugün başlıyor... Suriye'de enteresan gelişmeler yaşanıyor...

Ama CHP'nin ajandasında başka şeyler ön planda. CHP sanki bu ülkenin ana muhalefet partisi değil.

Normalde ana muhalefet partisinin bütün bu olayların içinde olması gerekir. Ama bu baş döndürücü hadiseler CHP'nin ilgilendiği konular arasında değil.

Bırakalım müdahil olmasını, mevzularla ilgili beyanatta bile bulunmuyor. Daha doğrusu, CHP'nin Türkiye diye bir derdi yok.

CHP'nin bütün meselesi: Koltuk kavgası!!!

CHP, Türkiye'nin ana problemlerine müdahil olmayınca, doğal olarak seçimlerde nal topluyor...