Mehmet Sait Kılıç

Ufak da olsa kılçık kılçıktır

Memleket batarsa pek mutlu olacaklar, hep birlikte aç kalacaklar ama zararı yok, yeter ki bu iktidar gitsin...

Dolar krizinin memleketimizi umdukları kadar vurmamış olmasına, krizde ekonomimizin sıkı durmasına ve sanılandan daha güçlü çıkmasına çok üzülüyorlar...

Evet, muhalif basın (muhalefet) iktidara nereden nasıl vuracağını bilemiyor. Bir yandan ülke karışacak balonunu çekinmeden üfürmeyi sürdürürken bir yandan dolar yükseldi, iflas ediyoruz biçiminde panik havası oluşturmayı deniyor, bir yandan da bu tür zırvaları destekleyen algı operasyonlarına imza atıyor. Ufak da olsa kılçık kılçıktır. Değil mi efendim?

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Öte yandan, Avrupa Birliği'nin patronu ve Avrupa'nın en zengin ülkesi Almanya'dır. Dolayısıyla Almanya ile ekonomik ilişkiler çok ama çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız Eylül ayında Almanya'yı ziyaret edecek. Bu ziyaretin her iki ülkeye de getirisi çok büyük olacaktır...

Alman finans kurumlarının Türkiye'ye yatırımları hız kesmeden devam ediyor... Otomobil ve parçaları, ham-yarı işlenmiş-pudra altın, motorlu taşıtlar, ilaçlar, kimya sanayi ürünleri, elektronik ürünler vs. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin başlıca ürünlerini oluşturuyor...

Ülkemizin Almanya'ya ihracatı 2018'in ilk 6 ayında 8 milyar 231 milyon 279 bin Amerikan doları. Almanya'dan ithalatı ise 11 milyar 181 milyon 604 bin Amerikan doları. Toplam dış ticaret hacmimiz 19 milyar 412 milyon 883 bin Amerikan doları ile tarihin en yüksek seviyesinde.



Elbette ki bu ticaretin kazananı hem Türkiye hem de Almanya. 2005-2018 yılları arasında Almanya, Türkiye ile yaptığı ticaretten yıllık 6 milyar 625 milyon 870 Amerikan doları kazanmış...

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Keza, Almanya ile Türkiye arasındaki silah ticareti anlaşmaları devam ediyor. 2017 yılında Türkiye ile Almanya arasında 138 silah anlaşması yapılmış...

Kezalik, 1 Ocak - 13 Mart tarihleri arasında 34 silah anlaşması imzalanmış... Her iki ülke Merkel'in hükümeti kurmasından sonra 14 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında 5 silah ticaretine imza atmış...

Tüm bu nedenlerle Türkiye'de patlayacak olası bir kriz Almanya'yı da (Avrupa'yı da) etkiler. Bunu ben söylemiyorum, Alman uzmanlar böyle diyor. Almanya'da son dönemde böyle haberler ve yorumlar yapılıyor. Dünya her anlamda küreselleştiği için kimse filanca yerdeki kriz bizi etkilemez diyemiyor.

Hatta bu bağlamda Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Andrea Nahles, Türkiye'ye mali yardım yapılmasını bile önerdi. Merkel bu öneriye, "şu an için Türkiye'ye mali yardım yapılmasına gerek yok" diyerek yanıt verdi.

Netice itibariyle, Amerika'nın ticaret savaşına karşı en güzel çözüm çıkarlarımız doğrultusunda küresel ölçekte denge politikası gütmemiz ve bölgesel işbirliği projelerine imzalar atmamız. Nitekim iktidar da aynen böyle yapıyor.