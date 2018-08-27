Mustafa Taha Dağlı

ABD Suriye'yi bombalarsa ne yapacakmışız?

ABD Esat rejiminin İdlib'te kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Suriye'yi bombalamak için Katar ve Bahreyn'deki ABD üslerinde teyakkuza geçildi.

Yani ABD Başkanı Trump bir kez daha Suriye'yi "bombalama" emri verebilir.

Öte yandan karşı taraf kimyasal silahın kendilerinde değil El Kaidecilerde olduğunu öne sürdü.

İdilb'e operasyon sinyali verdi.

İdlib muhaliflerin elindeki son kale.

Türkiye için önemli bir bölge.

Burası için Ruslar ve İranlılarla diplomatik temaslar artarak devam ediyor.

İşte böyle bir ortamda ABD'nin İdlib üzerinden Esat rejimini hedef alma olasılığı gündeme geldi.

Bu ihtimalle birlikte Türkiye'deki Esatçı tayfanın da sesi yükseldi.

ABD Esat'ı vurursa, Türkiye ne yapacakmış?

Trump'ın yanında mı olacakmışız yoksa Esat'ın mı?

Trump'a mı destek çıkacakmışız yoksa Esat'a mı?

Eğer Trump Suriye'yi bombalarsa bu ilk olmayacak.

Daha önce iki kez yaptı.

Biri Nisan 2017 diğeri Nisan 2018

İkisinde de kimyasal silah gerekçesiyle Esat'ın üslerini vurdu.

İkisi de limitli operasyonlardı.

Esat'a zırnık kadar zararı olmadı.

Türkiye o dönemde ne Trump'ı alkışladı ne de Esat'ın yanında durdu.

Başkan Erdoğan'ın tepkisi aynen şöyleydi, "ABD'nin Suriye operasyonu olumlu ancak yeterli değil".

Bugün ABD yine operasyon yaparsa, muhtemel yine sınırlı bir bombardımanla, asıl hedefi Esat rejimi olmayan mini bir hava harekatı olacak.

Türkiye'nin tavrı da değişmeyecek.

Öncekilerde olduğu gibi yine "yeterli değil" diyeceğiz.

Ama ötesinde ne Trump'ın da Esat'ın da yanında falan olmayacağız.

Türkiye'nin Suriye politikasındaki ittifaklarda ABD'ye de Esat'a da yer yok.

2016'dan bu yana ABD'yi Suriye politikamızdan çıkardık.

PKK konusunda geri adım atmadıkları müddetçe de böyle olacak görünüyor.

Esat konusu zaten malum.

Türkiye başından bu yana Esat rejimine karşı.

Bunda da birden fazla ve son derece haklı gerekçeleri var.

Türkiye Suriye'de Rusya ile stratejik ortaklıklar kurdu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla bunun faydalarını da sahada aldı.

Şu an İdlib'e yönelik operasyon sinyalleri var.

Böyle bir ortamda ABD'nin Esat hamlesi üzerinden Türkiye'nin İdlib stratejisinin hedef alınma ihtimali yüksek.

İşte bu nedenle Türkiye, bu tuzağa karşı ihtiyatlı davranıyor.

Çünkü daha önce de benzer terör dayatmalarına hedef olmuştuk.

Hiçbirinde tezgaha gelmedik.

Bunda da gelmeye niyetimiz yok.

Trump'ın başı ABD'de özellikle yargıyla dertte.

Suriye'de biz bir plan yaparken o da hem kendi kamuoyu desteğini almak hem de Türkiye'nin İdlib'teki gücünü baltalamak amacıyla Suriye'yi bombalama gibi bir eylem gerçekleştirebilir.

Amerikancılarla, Esatçılar sıraya girmişler, Türkiye'ye saf belirle diyorlar.

Türkiye ise bu dayatma tehditlerini savuralı yıllar oluyor.

Suriye'de Amerikan PKK'sıyla Esat'ın işbirliği yaptığını da çok iyi biliyor.

Her ikisinin hedefinin Afrin'i geri almak olduğunu da çok iyi biliyor.

O nedenle ABD ya da bir başkası Suriye'de ne plan yapıyorsa yapsın, Türkiye de karşı planını mutlaka sahaya sürecek ve bu tarz terör tezgahlarına da asla düşmeyecektir.