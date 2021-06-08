İslam Memiş: Gram altın alım fırsatı verebilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da altın fiyatları üzerine beklentilerini açıkladı. Memiş, altın fiyatlarının baskı altında yer aldığını ve ons tarafında 1845 seviyesinin güçlü destek olduğunu belirterek, "Gram altın almak isteyen yatırımcı acele etmemeli. Dolar kurunu takip etmeli. Ons ve dolar/TL geri çekilmeler aynı zamana denk geldiğinden bir alım fırsatı oluşabileceğini düşünüyorum" dedi.