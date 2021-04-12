Video Ekonomide Bugün Mustafa Keskintürk: Yurt dışında ciddi bir düzeltme bekliyorum

Mustafa Keskintürk: Yurt dışında ciddi bir düzeltme bekliyorum

Mustafa Keskintürk: Yurt dışında ciddi bir düzeltme bekliyorum
12.04.2021 | 11:15

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A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Keskintürk, piyasalar için gümüş ve altının öncü gösterge olduğunu belirterek "Yurt dışında ciddi bir düzeltme bekliyorum" dedi.

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