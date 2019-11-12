Yerleşme kanaması ne zaman ve nasıl olur? Kaç gün sürer?

Yerleşme kanaması denildiğinde aklımıza gebe kalma süreci gelmektedir. Gebelik sürecinde kadın vücudunda çeşitli değişikler yaşanmaktadır. Bu süreçteki değişim vücudun hem iç hem dış tarafında yaşanmaktadır.

Cinsel ilişki sonrasında erkekten gelen sperm hücresi ile kadındaki yumurta hücreleri buluşur ve buluşma neticesinde hamilelik süreci başlar. Bu dönemde blastosist adı verilen hücre kümelenmeleri meydana gelir. Bu hücrelerin rahme girişinden sonra bu hücrelerin rahim duvarına tutulması gerekmektedir. Bu tutunma olayının adı yerleşme, yani implantasyondur. Yerleşme gebelik hormonlarını salgılanmasını tetiklemektedir. Bu hormonlar; östrojen, progesteron, HCG ve koryonik gonotrapindir.

Yerleşme olmazsa normal aylık döngüde olduğu gibi rahim duvarınız dökülecektir. Bu durum hamile kalmaya çalışanlar için gebelik durumunun gerçekleşemediği anlamına gelmektedir. Yerleşme olayının gerçekleşmesi, plasenta ve embriyonun gelişmesini sağlayacak ve ilerleyen süreçte bebeğinizin gelişimini ve rahimde yer edinmesini sağlar.

YERLEŞME KANAMASI NE ZAMAN OLUR?

Yerleşme, yumurtlama gerçekleştikten sonra 6 ila 12. gün arasında herhangi bir günde ve çoğunlukla 8. ya da 9. gün olarak görülmektedir. Yerleşmenin kesin zamanı yumurtlama zamanınıza ve gebe kalmak için yumurtanın erken ya da geç yerleşmesine bağlıdır.

Hamilelik dönemi vücudunuzda her değişikliği dikkatle ve en ince ayrıntısına kadar incelediğiniz bir dönemdir. Bu dönemdeki kanamalar sizi oldukça yakında ilgilendirmektedir. Yerleşme kanaması bu döneme görülebilecek kanamalardan biridir. Herkesin bu kanamayı ayırt edebilmesi çok mümkün olmayabilir. Genel bir bakış açısıyla gebe kalan kadınların dörtte biri oranında kanama ve lekelenme yaşadığı şeklindedir ve bu kanamanın nedeni yerleşme durumu olarak yorumlanabilmektedir.

YERLEŞME KANAMASI KAÇ GÜN SÜRER?

Yerleşme kanaması yaklaşık olarak 6 ile 12 gün arasında sürebilir. Kanamanın şiddeti ve süreklilik süresi kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Kanama şeklinin daha çok lekelenme şeklinde görüldüğü, yerleşme kanamasının gerçekleştiği dönemle ilgili kesin bir bilgi verilemez.

YERLEŞME KANAMASI, ADET KANAMASINDAN NASIL AYRILIR?

Normal döngünüz içerisinde o tarihlerde kanama yaşayacak olabilirsiniz ve tarihlerin çakıştığını görünce kafanız karışabilir. Genel itibariyle adet döneminden önce gerçekleşse bile bazen aynı zamanlamaya denk gelmesi bu karışıklığa neden olabilir. Bu anı yaşarken "Yerleşme kanaması mı yaşıyorum yoksa adet dönemine mi girdim" sorusunun yanıtını almak için kontrol edebileceğiniz bazı faktörler vardır. Adet dönemi kanamalarında kan rengi parlaktan koyuya giden bir kırmızı şeklindeyken, implantasyon kanamalarında kan rengi çoğunlukla açık pembe veya kahverengi olabilmektedir. Bir diğer kontrol edilecek husus ise kanama şeklidir. İmplantasyonda kanama lekelenme şeklinde olacaktır, akış şeklinde bir kanama modeli implantasyonda beklenen bir durum değildir. Bunların yanı sıra yerleşme sırasında oluşan etkiler nedeniyle vücut sıcaklığında bir gün kadar sürebilecek bir ısı kaybı söz konusu olabilir.