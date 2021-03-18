Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir?

Doktorlar bebeklerde dişlerin genel olarak genetik düzene bağlı ortaya çıktığını, anne babanın ilk diş çıkarma yaşına göre diş çıkarttıklarını söylüyorlar. Diş çıkarma belirtilerinin en önemli ve en ciddi olanı ateştir.

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek ateş

Bebekler diş çıkarırken dişetlerindeki şişme nedeniyle ateş hep vardır ancak 38 derecenin altında ateşler bu durum için normal kabul edilebilir. 38 derecenin üzerindeki ateşlenmelerde mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Ateşlenme her ne kadar diş çıkarma belirtilerinden biri olsa da bazen aynı zamana denk gelmiş farklı hastalıkların habercisi de olabilir. Ateş, bebeğin diş çıkarma sürecinde bağışıklığının azalması nedeniyle viral bir enfeksiyona bağlı da oluşabileceği için özellikle yüksek ateşlerde mutlaka doktora başvurmanız gerekir.

İshal

Tükürük salgısı arttığı için bu durum bağırsak hareketlerini artırıp ishale yol açabilir. Bu durumda daha çok sıvı kaybı yaşayacak olan bebeğinize bol bol su içirmeniz ve bazı besinlerle vücut direncini yüksek tutmanız gerekir.

Salya

Diş çıkarma belirtilerinin en önemlisidir. Diş çıkarma döneminin başlaması diş etinin açılmasından 3 ay önce başlar. Bu süreçte salya(tükürük) artışı gözlemlenir.

Isırma

Diş çıkaran bir bebek, dişetlerini rahatlatmak için eline ne geçirirse ağzına götürecektir hatta sizin parmaklarınızı bile...

Uykusuzluk - Huzursuzluk - Sinirli olma hali

Kolay değil, bebeğinizin ağzının içinde bir şey oluyor. Bu dönemde gördüğünüz diş çıkarma belirtileri oldukça normal belirtilerdir. Bebeğinizin diş etleri kaşınıyor hatta canı da yanıyor olabilir, haliyle asabiyet, huzursuzluk ve uyku problemi kaçınılmaz oluyor.

Ağrı

Diş çıkarma belirtisinde bazı bebekler ağrı yaşarken bazılarında ağrı problemi oluşmaz. Ağrının nedeni ise diş çıkarken dişetinde enflamasyon gelişir.

İştahsızlık

Diş çıkarma belirtilerinden olan iştahsızlık; oldukça beklenen bir durumdur. Canı yanıyor olabilen ve durmadan dişeti kaşınan bebeğiniz huzursuz bir süreç geçiriyor olacağından bir şey yemek istememesi normal bil durumdur.

Çene ve yüzde kızarıklık

Bebekler diş çıkarmaya başladıkları zaman, diş çıkarma belirtilerinden olan salya artışı sebebiyle çene ve ağız çevrelerinde kızarıklık ve döküntüye yol açabilir. Bu dönemde bebeğin yüzü temiz ve yumuşak bir bezle silinerek uygun bir nemlendiricili kremle desteklenebilir.

Hafif öksürük

Aşırı salya bebeğinizin zaman zaman tıkanmasına ve öksürmesine sebep olabilir.

Diş etinde kanama

Diş çıkarma belirtilerinden olan diş etinde kanama sık görülen bir belirti değildir ancak olası bir belirtidir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda doktorunuzla iletişime geçmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Kulak çekiştirme, yanak kaşıma

Dişetlerindeki ağrı, sinir yolları üzerinde olan kulak ve yanağı etkileyebilir. Bu yüzden bebeğiniz kulağını çekiştirip yanağını kaşıma ihtiyacı hisseder.

Bebeğiniz diş çıkarırken evde yapmanız gerekenler nelerdir?

Bebeğinizde diş çıkarma belirtileri gördüğünüzde doktorlar tarafından uygun görülen, bebeğin rahatlamasını sağlayacak bir takım yöntemler vardır. Bunlar;

Doktorlar bebeğinizin diş çıkarma belirtilerini gördüğünüzde diş etine temiz ve soğuk bezle masaj yapmanızın bebeğinizi rahatlatacağını söylüyorlar.

Diş çıkarmanın bebeğinizde iştahsızlığa neden olabileceğini artık biliyorsunuz. Doktorlar, soğuk meyve püreleri ve su vererek bebeğinizin hem ağrısının hafifleyeceğini hem de su ve besin kaybının önüne geçilebileceğini belirtiyor. Yoğurt, elma püresi, elma suyu gibi gıdaları rahatlıkla bebeğinize verebilirsiniz.

Boya içermeyen ve plastik madde içermeyen diş kaşıyıcılarını da buzdolabında bir süre bekleterek bebeğinize verebilirsiniz. Doktorlar plastik madde ve boya içermeyen diş kaşıyıcılarının (BPA Free) mutlaka buzdolabında bir süre bekletilmesi gerektiğini özellikle vurguluyorlar. Aksi taktirde bebeğinizin dudağına, yanağına veya diline yapışabileceğini belirtiliyor.

Diş kaşımasına yardımcı olabilecek bazı besinler de vardır. Salatalık ve havuç gibi... Yeşil soğan da bu besinlerdendir ancak beyaz kısmını keserek bebeğinize vermelisiniz.

Doktorlar bebeğinizin ağrısını azaltmak için parasetamol veya ibuprofen ilaçlarını kullanmanızı öneriyorlar. Ancak bunu en son çözüm olarak önerdiklerini, bebeklerin diş çıkarma sürecinde fazla ilaç kullanımına karşı olduklarını belirtiyorlar. Çünkü bebeğinizin bazı organlarında özellikle de karaciğerinde olumsuz etki yaratabiliyor.