Hamilelik lekeleri ne zaman başlar, nasıl engellenir?

Hamilelik lekeleri ne zaman başlar?

Kadın doğası ve günümüz güzellik algısı nedeniyle bir sivilceye dahi tahammül edemezken, hamilelik döneminde meydana gelen cilt lekeleri kabus olabilmektedir. Gerek fiziksel gerekse hormonsal anlamda büyük oranda bir değişim içine giren kadınların, doğum sonrasında sarkan göğüsler, karındaki çatlaklar ve cilt lekeleri ortak sıkıntılarındandır. Doğumdan hemen sonra kalıcı olmaması için bu sıkıntılarına çözüm aramaya başlayan kadınlar, özellikle ciltlerinde meydana gelen koyu lekelerden oldukça yakınmaktadırlar. Bu koyu lekeler tedavi edilmediği takdirde kalıcı olabilir.

Genellikle koyu kahverengi olan bu lekeler "hamilelik lekesi" olarak adlandırılmaktadır. Genellikle yüzde meydana gelen bu lekelenmeler üst dudak, yanak ve alın bölgesinde yoğunlaşmaktadır. Ancak yüzün yanı sıra boyun, iki göğüs arası ve kolun dış tarafında da bu koyu lekelenmelerin meydana geldiğini söyleyebiliriz. Hamilelik lekesi olarak adlandırılan bu sorun, hamilelerin yanı sıra doğum kontrol hapı, yüze uygulanan ağda ve bazı kozmetik ürünlerin kullanılmasından sonra da meydana gelebilir.

Genetik faktörler, güneş, yanlış beslenme, hamilelik öncesi uzun dönem kullanılmış bazı ilaçlar (romatizma, tiroit ve migren hastalıklarında kullanılanlar) cilt lekelerine sebep olabilir. Ayrıca herhangi bir ilaç kullanılmasa da hamilelikte artan östrojen, progesteron ve pigmentleri aktif hale getiren kloasma hormonu hiperpigmentasyonun artmasına neden olur. Cilt bu dönemde hassaslaşır. Hemen hemen birçok hamilenin ortak sorunu olan hiperpigmentasyon (malezma), gebeliğin ilk 2,5 ayından sonra oluşmaya başlar. Hamilelikte ten kararması özellikle ultraviyole ışınlarına yoğun olarak maruz kalan bölgelerde meydana gelir. Bunlar; yüz, ellerin sert kısımları, omuz, sırt, dekolte bölgesi, kol ve bacakların dışa dönük yüzeyleridir.

Hamilelikte cilt lekelerinin oluşumu nasıl engellenir?

Cilt problemlerinin en büyük nedeni; hormonların, güneşin UV ışınları ile etkileşime girmesidir. Bu sebeple hamilelik döneminde güneşlenme saatlerine dikkat etmeli ve koruyucu ürünler kullanmadan güne başlanmamalıdır.

Cildin güneş gören tüm kısımlarında 15 ya da daha yüksek GKF (güneşten koruma faktörü) içeren hiperpigmentasyon kremleri kullanılabilir. Bu ürünler lekelerin tamamen giderilmesini sağlamaz fakat oluşmalarını engelleyebilir.

UV ışınlarından korunulması gereken en önemli saatler, güneşin dik açı ile geldiği sabah 11:00 ile akşamüstü 16:30 arasıdır. İhtiyaç duyulduğunda D vitaminini günün diğer saatlerinde alınabilir.

UV ışınları sadece güneş tarafından yayılmaz. Spotlardan ve bilgisayar ekranından yansıyan ışıklar içerisinde de yapay UV ışınları mevcut. Bu da demektir ki kapalı bir mekan içerisinde dahi güneş koruyucu ürünleri mutlaka güne başlarken kullanılmalı ve her 2.5-3 saatte bir yenilenmelidir.

Yüzü tamamen gölgeleyen bir şapka ve kolları koruyacak uzun kollu giysiler de faydalı olabilir.

Hamilelik döneminde kozmetik krem ve merhem kullanmak istemeyen anne adayları da doğal yöntemlerle leke sorununu ortadan kaldırabilirler. Zencefil, tarçın ve yumurta gibi herkesin evinde bulunan basit ve doğal malzemelerle hazırlayacağınız karışım ile hamilelik lekelerine savaş açabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken zencefil, yumurta akı ve tarçın karışımını yüzünüze sürdükten sonra yaklaşık 25-30 dakika beklemek. Bekleme sürecinden sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Etkisi net olmasa da bu uygulamadan bazı gebeler fayda görmektedir.

Hamilelik lekesi olanlar makyaj yapabilir mi?

Kadınların hamilelik döneminde şikayet ettikleri başlıca konulardan biri olan hamilelik lekeleri çeşitli krem ve merhemler ile kısmen önlenebilse de tedavi sürecinde bu lekelerin tamamen ortadan kalkması için belli bir süre gereklidir. Bu süreç içinde kötü bir görünüme neden olan bu lekeleri makyaj ile kapatma konusu her anne adayının sorduğu sorulardandır. Hamilelik lekelerinin gizlenmesi için kapatıcı gibi çeşitli makyaj malzemelerinden yararlanılabilir. Ancak bunun öncesinde mutlaka güneş koruyucu sürülmesi gerekir.

Hamilelik lekesi tedavisi

Anne adaylarının en çok sorduğu sorulardan bir diğeri ise hamilelik lekelerinin tedavisinin ne zaman yapılacağıdır. Bu lekeler için çeşitli uygulamalarla koruma sağlanabileceği gibi lekelerin daha çok yayılmasını önleyebilirsiniz. Ancak bu tedavinin hamilelik sırasında yapılması önerilmemektedir.

Hamilelik lekelerinin birçoğu doğum sonrasında yavaş yavaş ortadan kaybolmaktadır. Ancak bazı kişilerde doğum sonrasında bu lekelerin kalıcı olabildiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle leke tedavisinin doğum sonrasında yapılması lekelerin daha etkili sonuç alınmasını sağlayacaktır. Doğum sonrasında lekelerinizin durumunu gözlemlemeli ve gerekirse bir uzmana başvurmalısınız.