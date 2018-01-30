Soçi PYD’siz başladı

Yüz binlerce insanın ölümüne milyonlarcasının ise evsiz kalmasına neden olan Suriye
savaşına politik çözüm arayışları Rusya
'nın Soçi kentinde dün başlayan iki günlük Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde devam etti. Kongrenin garantör ülkeleri olan Türkiye
, Rusya ve İran'ın heyetleri dün bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal'ın temsil ettiği kongrede, savaştan sonra Suriye'yi yönetecek anayasa ve politik geçiş etaplarının masaya yatırılması bekleniyor. YPG'YE KIRMIZ KART
Müzakere için muhaliflerin de aralarında bulunduğu siyasi, kültürel, ekonomik, dini ve askeri çevrelerden bin 600 kişi Soçi'ye davet edildi. Temsilcilerin dün itibariyle Soçi'ye gelmeye ve kayıtlarını yaptırmaya başladığı öğrenilirken, ana toplantı bugün gerçekleşecek. Bu toplantıya Birleşmiş Milletler'in (BM
) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da katılacak. Türkiye'nin karşı çıktığı terör örgütü YPG
/PKK
'nın temsilcileri Rusya'ya çağrılmadı. Riyad merkezli ve Suudi Arabistan destekli muhaliflerin oluşturduğu Yüksek Müzakere Komitesi de kongreye katılmayacaklarını duyurdu ve BM ile ABD'nin daha ağırlıklı olduğu Cenevre görüşmelerine iştirak edeceklerini açıkladı. ?İDLİB'DE PAZAR YERİNE SALDIRI İdlib
gerginliği azaltma bölgesindeki Serakib ilçesinde bir patates pazarına düzenlenen hava saldırısında 11 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı. İdlib Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırının Rus uçaklarınca düzenlendiğini aktardı. "YPG, AFRİN'İ ESAD'A VERMEK İSTİYOR"
Türk
Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekâtı'nı sürdürürken, Afrin'de yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'nin, bölgeyi Şam rejimine teslim etmek için müzakereler yürüttüğü öne sürüldü. Rusya'da yayın yapan Izvestiya gazetesine konuşan kaynaklar, YPG'li teröristlerin Esad rejimine "Afrin ve çevresindeki bölgeleri vermeye hazırız ancak çıkarlarımızın zarar görmeyeceği yönünde garanti istiyoruz" teklifinde bulunduğunu aktardı. Haberde, Rus diplomatik kaynaklarının görüşmelerden herhangi bir sonuç alınmadığı ancak müzakerelerin sürdüğü bilgisini paylaştığı aktarıldı. Rusya'nın da "Afrin'in Şam yönetimine devredilmesi" yanlısı olduğu belirtildi. ?VOTEL: MENBİÇ'TEN ÇEKİLMEYECEĞİZ
Türkiye'nin
başlattığı Zeytin
Dalı Harekâtı'nın
Afrin'den sonraki
hedefi olarak
görünen Menbiç
hakkında konuşan
ABD Merkezi
Kuvvetler
Komutanı
General
Joseph Votel,
"Menbiç'ten çekilmek, yapmayı
düşündüğümüz bir şey değil"
ifadelerini kullandı. Pentagon
Sözcüsü Albay Manning'in ise
Menbiç'teki SDG terör unsurları
için 'Menbiç Askeri Konseyi' ifadesini
kullanması dikkat çekti.
Pentagon, PKK'lı kadın intihar
bombacısı konusundaki soruları
da geçiştirdi. . YÜZDE 94.5 ARAP
Kongrenin
organizatörleri tarafından yapılan açıklamaya göre Soçi'deki kongreye katılacak delegelerin büyük bölümünü Araplar (yüzde 94.5) oluşturuyor. Arapların dışında Kürtler, Ezidiler, Süryaniler, Ermeniler, Çerkezler, Çeçenler, Dağıstanlılar, Abhazlar, Türkmenler ve Dürziler de kongrede temsil edilecek. ?NYT'DEN AFRİN YORUMU: ABD SAÇMA BİR KONUMA DÜŞTÜ
ABD
merkezli New York Times
(NYT) gazetesi, Twitter hesabından ABD'nin terör örgütü PKK/ YPG ile ilişkisine dair çok çarpıcı bir yorumda bulundu. Afrin'de teröristlerce gerçekleştirilen intihar bombası saldırısının ardından NYT, Twitter'da dün paylaştığı mesajında, "Bu, ABD'yi intihar bombacılarıyla müttefik haline getiren garip bir duruma sokuyor" dedi. Bilindiği üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin (TSK
) Afrin'deki terör varlığını sona erdirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sonucu sıkışan teröristler, terör örgütü DEAŞ taktiklerini kullanmaya başladı. Önceki gün yani 28 Ocak'ta TSK'nın teröristlerden temizlediği Afrin'in Cinderes beldesine bağlı Al Hammam köyündeki birlikleri hedef alan canlı bomba saldırısı kayıpsız atlatıldı. Cinderes'in batısında bulunan El Hammam köyündeki tanklara zarar vermek isteyen PKK ve Suriye'deki kadın kolu YPJ üyesi canlı bomba emeline ulaşamadan askerler tarafından etkisiz hale getirildi. Canlı bombanın Avesta Khabur kod adını kullanan 20 yaşındaki Halep doğumlu Zeluh Hemo olduğu öğrenildi.