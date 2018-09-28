Son Dakika: Erdoğan ve Merkel ortak basın açıklaması yapıyor

Almanya Başbakanı Merkel'in konuşmalarından satırbaşları;
"Ekim ayının ortalarında dörtlü görüşme planlıyoruz"
Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Merkel'e teşekkür ederek başladı.
İkili ilişkilerin ele alındığını belirten Erdoğan; siyasi askeri, ekonomik ve kültürel alanda çalışmalar yapılacağını dile getirdi. "
FETÖ darbe girişimi sonrasında FETÖ uzantılarıyla mücadele amacıyla OHAL'e gidildiğini ve terörle mücadele anlamında büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti.