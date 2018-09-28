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: Erdoğan ve ortak basın açıklaması yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ortak basın açıklaması yapıyor

Giriş Tarihi: 28.9.2018 14:00 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 14:10
Son Dakika: Erdoğan ve Merkel ortak basın açıklaması yapıyor

Almanya Başbakanı 'in konuşmalarından satırbaşları;

"Ekim ayının ortalarında dörtlü görüşme planlıyoruz"

Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Merkel'e teşekkür ederek başladı.

İkili ilişkilerin ele alındığını belirten Erdoğan; siyasi askeri, ekonomik ve kültürel alanda çalışmalar yapılacağını dile getirdi. "

FETÖ darbe girişimi sonrasında FETÖ uzantılarıyla mücadele amacıyla OHAL'e gidildiğini ve terörle mücadele anlamında büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti.

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Son Dakika: Erdoğan ve Merkel ortak basın açıklaması yapıyor
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