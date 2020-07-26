Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Abbas, Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşmeye ilişkin, "Mahmud Abbas, Ayasofya Camii'nin açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, Cumhurbaşkanımıza ve Türk milletine tebriklerini iletmiştir. Abbas, bu tarihi gelişmenin İslam alemi için hayırlı olması temennisinde bulunmuştur." açıklaması yapıldı.

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