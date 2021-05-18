Whatsapp'taki yeni tehlike kayıt! Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi uyardı





Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere artık devlet kurumları da yerli uygulama BiP'e geçmişti. Kamu kurumları tarafından bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP'e taşınmıştı.





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