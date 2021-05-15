WhatsApp dayatması bugün başlıyor! WhatsApp verilerimizi devletlere satabilir mi?





WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi'nin kabulü için son gün yarın. Peki sözleşmeye onay vermek ne anlama geliyor? Risk ne? Hangi verileri alabilecek? Vatandaş ne yapmalı? Uzmanlar, milyonlarca kişnin 'endişe' ile baktığı bu konuyu SABAH'a yorumladı. İşte özetle değerlendirmeler:

Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever: Anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden birçok verimizin kullanımına zaten izin vermiş oluyoruz. Bunlar farklı şirketlerle ya da devletlerle verilerinizi paylaşabilir. Gizlilik İlkesi ile beraber, kullanıcılar kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza vermiş olacak.

Üsküdar Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ABD Başkanı Dr. Nuri Bingöl: Bu sözleşme ile 'ben bu verileri senin bilgin dahilinde alıyorum ve bana onay veriyorsun' denilmek isteniyor. Şirket, verileri kendi diğer grup şirketlerinden Facebook ve Instagram için zaten kullanıyordu ama şimdi bu verileri üçüncü kişilere de satabilmek istiyor. Mesela hükümetlere. Dolayısıyla bu kişisel bilgiler devletlere, hükümetlere satılacak.