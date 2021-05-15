WhatsApp dayatması bugün başlıyor

Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın ocak ayı başında kullanıcılarına kabul etmeyi mecbur kıldığı ve büyük tepkilere neden olan güncelleme süreci bugün başlıyor. Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın ertelediği yeni gizlilik koşullarının bugünden itibaren yürürlüğe girecek olması, gözleri tekrar bu alana çevirdi. WhatsApp, daha önce son tarih olarak duyurduğu 8 Şubat'ı gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs'a uzatmıştı.WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, gizlilik ilkelerini kabul etme konusunda son tarihin 15 Mayıs olduğu ve bu tarihten sonra sözleşmeyi kabul etmeyenlerin yavaş yavaş sınırlandırılacağı belirtildi. Buna göre ilk olarak kullanıcılar, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacak ve bir süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek. Daha sonra kullanıcılar aramaları cevaplandırabilecek. Ancak sohbet listelerine erişemeyecek. Bir sonraki adımda kullanıcılar bu özellikten de mahrum kalacak.Kişisel verilerin güvenliği tartışılırken dijital deneyim tasarım stüdyosu SHERPA'nın yaptığı kişisel verilerin güvenliği ve bunun kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisi araştırması açıklandı. Buna göre kullanıcılar en çok kameraya erişilmesinden korkuyor. Kameraya erişimi ise fotoğraflara erişim, mikrofon, rehber, depolama, lokasyon, lokal ağa ve sağlık bilgilerine erişim takip ediyor. Arka planda uygulama yenileme de kullanıcıların bir diğer korkusu olarak öne çıkıyor.WhatsApp'ın verileri üçüncü taraflarla paylaşmayı dayatması ve kişisel verilerin güvenliği endişesi kullanıcıları alternatif ve daha güvenli platform arayışına yönlendirdi. Bu süreçte benzer platformlar arasında bulunan Turkcell BİP uygulaması sadece Türkiye'de değil birçok ülkede dikkatleri üzerine çekerek büyük talep gördü. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP, 192 ülkede yaklaşık 80 milyon indirme sayısına ulaştı. Alternatifler arasında dikkat çeken Telegram da üçüncü şahıslar ve hükümetlerle herhangi bir veri paylaşmadığını açıkladı. Meta verilerini de şifreleyen Signal, kişiler arasında güvenli iletişim için de Sealed Sender özelliğini kullanıyor.Dünyanın geleceğine yön veren verinin bugün petrol ya da altın kadar değerli bir varlık haline geldiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Yıllardır 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' prensibiyle hareket ediyor, sunduğumuz ürün ve hizmetleri bu prensip doğrultusunda geliştiriyoruz. Bu teknolojilerden elde edilen verileri de Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz, modern donanımlı ve üstün güvenlikli veri merkezlerinde koruyoruz. Küresel teknoloji firmalarının topladıkları büyük veriyi; bireyleri, toplulukları ve hatta devletleri etki altında bırakmak için kullanabildiği bir gerçek.BiP, tümüyle Türkiye'ye ait bir platform."8 Şubat'a kadar sözleşmeyi onaylamayanların WhatsApp'ı kullanamayacakları bildirildi. Yayınlanan ilkeleri kullanıcının kabul etmesi halinde Facebook şirketleriyle hesap, durum, bağlantı, cihaz, otomatik olarak toplanan kullanım, kayıt ve konum gibi kullanıcı verilerinin paylaşılabileceği belirtildi.WhatsApp 15 Ocak 2021'de resmi soruşturmalar ve kullanıcıların tepkilerinin ardından kullanıcılara yeni sözleşmedeki değişimleri daha iyi anlatabilme gerekçesiyle 8 Şubat'ı 15 Mayıs 2021 olarak güncelledi.Kullanıcılar verilerinin işlenmesi ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza vermiş olacak.Şirket, verileri Facebook ve Instagram için zaten kullanıyordu. Şimdi üçüncü kişilere de satabilmek istiyor. Kişisel bilgiler devletlere, hükümetlere satılacak.WhatsApp, AB'deki Genel Veri Koruma Regülasyonu'na nasıl hassasiyet gösteriyorsa ülkemizde de KVKK'ya uygun hareket etmeli.WhatsApp'ın kullanıcılarına baskısı özgür iradeyi engelliyor. Bu KVKK'daki genel prensiplere aykırı.WhatsApp'ın sahibi Mark Zuckerberg WhatsApp kullanmıyor. Bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyor?Sosyal medyada birçok fazla veriyi paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz.WhatsApp uçtan uca şifreleme içerdiği için konuşmalarınızı okumuyor ama teknik takip yapabiliyor.WhatsApp kullanıcılarından gelir elde etmeyi hedefliyor.WhatsApp sohbet yedeklerini Google veya iCloud üzerinde yedekliyor.Sözleşme verilerin üçüncü şahıslara geçmesini olanaksız kıldığını belirtiyor.