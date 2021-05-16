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Giriş Tarihi: 16.5.2021 06:59 Son Güncelleme: 16.5.2021 07:02

| 'tan bir geri adım daha! Ertelemek zorunda kalmışlardı...

SABAH
Son dakika | WhatsApp'tan bir geri adım daha! Ertelemek zorunda kalmışlardı...

skandal gizlilik sözleşmesine gelen tepkilerin ardından uygulamayı 15 Mayıs tarihine ertelediğini duyurmuştu. Gelen bilgilerine göre; Whatsapp 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberi... Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

ERTELEMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceği açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.

WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

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Son dakika | WhatsApp'tan bir geri adım daha! Ertelemek zorunda kalmışlardı...
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