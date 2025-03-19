ABD’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Türkiye’nin iç kararları hakkında yorum yapmayacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yorum yapmayacaklarını ifade etti. Bruce, "Başka bir ülkenin karar alma süreçleri, iç kararları hakkında yorum yapmayacağız." dedi.

"BAŞKA ÜLKELERİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE ETMEYECEĞİZ"

Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyeceklerini söyleyen Bruce, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye ve kendi iç çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Bu zaten çok açık. Ama tekrar etmek iyidir."

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