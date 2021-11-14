ABD’den terör örgütü YPG’ye üst düzey ziyaret

Bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG, ABD'nin desteğiyle varlığını sürdürmeye devam ediyor.
ABD'DEN TERÖRİSTBAŞINA ÜST DÜZEY ZİYARET
Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Kobani ve DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık ederken, ABD'li bazı diplomatlar da eşlik etti.
Rojava'ya yapılacak yardımların ele alındığı görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi. Bölgede birlikte çalışma vurgusunun dikkat çektiği görüşmeye dair bir de video paylaşıldı.
Öte yandan yaşanan bu ziyaret, ABD'nin YPG'ye şu zamana dek yaptığı diğer yardımları akıllara getirdi. YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaşmıştı. Yardımların yanı sıra YPG'li teröristlere eğitim de verildi.
Silahla donatılan teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda aldıkları eğitimlerden sonra eylemlere katılıyor.
CHP'Yİ SURİYE'DE AĞIRLAMAK
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde CHP'nin tezkere kararını değerlendiren Mazlum Kobani olarak bilinen terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Ferhat Abdi Şahin, bu durumu memnuniyetle karşıladığını belirtmişti. CHP'nin durumunu 'Umut verici' olarak tanımlayan Kobani, CHP'li heyeti Suriye'de ağırlamak istediğini söylemişti.
YPG elebaşı Mazlum Kobani 'Bize umut veriyorlar' diyerek CHP'yi ağırlamak istedi!