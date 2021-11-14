ABD’den terör örgütü YPG’ye üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık ederken, ABD'li bazı diplomatlar da eşlik etti.

ABD'YE ÇAĞRI: BİZE VERDİĞİNİZ DESTEĞİ ARTIRIN

Rojava'ya yapılacak yardımların ele alındığı görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi. Bölgede birlikte çalışma vurgusunun dikkat çektiği görüşmeye dair bir de video paylaşıldı.