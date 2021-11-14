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Giriş Tarihi: 14.11.2021 20:51 Son Güncelleme: 14.11.2021 20:57

ABD'den terör örgütü YPG'ye üst düzey ziyaret

ABD’den terör örgütü YPG’ye üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir heyet, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Kobani ile görüşme gerçekleştirdi. YPG, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi. Öte yandan teröristbaşı Mazlum Kobani, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP'nin tezkere kararına sevindiğini belirterek, CHP'yi Suriye'de ağırlamak istediğini vurgulamıştı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG, ABD'nin desteğiyle varlığını sürdürmeye devam ediyor.

ABD'DEN TERÖRİSTBAŞINA ÜST DÜZEY ZİYARET

Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet, YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Kobani ve DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık ederken, ABD'li bazı diplomatlar da eşlik etti.

ABD'YE ÇAĞRI: BİZE VERDİĞİNİZ DESTEĞİ ARTIRIN

Rojava'ya yapılacak yardımların ele alındığı görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi. Bölgede birlikte çalışma vurgusunun dikkat çektiği görüşmeye dair bir de video paylaşıldı.

ZIRHLI ARAÇLAR, MÜHİMMATLAR, ASKERİ EĞİTİMLER...

Öte yandan yaşanan bu ziyaret, ABD'nin YPG'ye şu zamana dek yaptığı diğer yardımları akıllara getirdi. YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaşmıştı. Yardımların yanı sıra YPG'li teröristlere eğitim de verildi.

Silahla donatılan teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda aldıkları eğitimlerden sonra eylemlere katılıyor.

CHP'Yİ SURİYE'DE AĞIRLAMAK

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde CHP'nin tezkere kararını değerlendiren Mazlum Kobani olarak bilinen terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Ferhat Abdi Şahin, bu durumu memnuniyetle karşıladığını belirtmişti. CHP'nin durumunu 'Umut verici' olarak tanımlayan Kobani, CHP'li heyeti Suriye'de ağırlamak istediğini söylemişti.

YPG elebaşı Mazlum Kobani 'Bize umut veriyorlar' diyerek CHP'yi ağırlamak istedi!

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ABD'den terör örgütü YPG'ye üst düzey ziyaret
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