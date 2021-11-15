ABD'den terör örgütü YPG'ye üst düzey ziyaret | Video

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ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir heyet, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Kobani ile görüşme gerçekleştirdi. YPG, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi. Öte yandan teröristbaşı Mazlum Kobani, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP'nin tezkere kararına sevindiğini belirterek, CHP'yi Suriye'de ağırlamak istediğini vurgulamıştı.