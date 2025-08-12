Avrupa’yı ateş çemberi sardı: Akdeniz’den Balkanlar’a yangınlarla mücadele sürüyor
Avrupa bu yaz son yılların en sıcak ve en yıkıcı orman yangınlarından biriyle karşı karşıya. Akdeniz kıyılarından Balkanlar’a kadar kıtanın birçok bölgesi günlerdir alevlerle mücadele ediyor. Rekor sıcaklıklar, şiddetli rüzgarlar ve kurak hava koşulları yangınları kontrol altına almayı zorlaştırırken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi, yüz binden fazla hektar alan kül oldu.
Avrupa'nın birçok bölgesinde yangınlara müdahale sürüyor. İspanya'da şu anda en büyük yangınlardan biri, ülkenin güneyindeki Cadiz kentine bağlı Tarifa ilçesi çevresinde devam ediyor.
Sivil Koruma ve yerel yönetim yetkilileri, 2 bin kişinin tahliye edildiğini, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.
Hafta sonundan bu yana yangınlarla mücadele eden Kastilya ve Leon bölgesindeki Leon ve Zamora kentlerinde ise şu anda 11 farklı noktada yangınların devam ettiği duyuruldu.
Alevlerin birçok noktada evlere de sıçradığı bölgede tahliye edilen yaklaşık 3 bin kişinin, iki gündür evlerinin dışında kaldığı bilgisi paylaşıldı.
İspanya'da orman yangını: 1 kişi öldü, bin hektardan fazla alan kül oldu | Video
Bölgedeki Dünya Mirası listesinde yer alan Las Medulas Doğal Parkı'nda bulunan Roma İmparatorluğu döneminden kalma büyük açık altın madeninin de tüm önlemlere rağmen ciddi hasar gördüğü kaydedildi.
Ayrıca kuzeydeki Galiçya bölgesinde Ourense, Lugo, Pontevedra ve A Coruna kentleri çevresinde 12 yerde yangınlar devam ediyor.
Diğer yandan, İspanya'nın ortasındaki Toledo kentinin Navalmoralejo dağlık yerleşim yerinde çıkan yangında da bir günde 2 bin 800 hektarlık ormanlık alanın yandığı belirtildi.
Ülke genelinde şu anda 5 binden fazla kişinin ev, otel veya kamp yerlerinden tahliye edildiği öğrenildi.
Ekolojik Geçiş Bakanlığının verilerine göre, İspanya'da yıl başından bu yana çıkan yangınlarda 46 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.