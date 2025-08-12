Avrupa’yı ateş çemberi sardı: Akdeniz’den Balkanlar’a yangınlarla mücadele sürüyor

Sivil Koruma ve yerel yönetim yetkilileri, 2 bin kişinin tahliye edildiğini, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.

Avrupa'nın birçok bölgesinde yangınlara müdahale sürüyor. İspanya'da şu anda en büyük yangınlardan biri, ülkenin güneyindeki Cadiz kentine bağlı Tarifa ilçesi çevresinde devam ediyor.

Hafta sonundan bu yana yangınlarla mücadele eden Kastilya ve Leon bölgesindeki Leon ve Zamora kentlerinde ise şu anda 11 farklı noktada yangınların devam ettiği duyuruldu.

Alevlerin birçok noktada evlere de sıçradığı bölgede tahliye edilen yaklaşık 3 bin kişinin, iki gündür evlerinin dışında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da orman yangını: 1 kişi öldü, bin hektardan fazla alan kül oldu | Video

Bölgedeki Dünya Mirası listesinde yer alan Las Medulas Doğal Parkı'nda bulunan Roma İmparatorluğu döneminden kalma büyük açık altın madeninin de tüm önlemlere rağmen ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

Ayrıca kuzeydeki Galiçya bölgesinde Ourense, Lugo, Pontevedra ve A Coruna kentleri çevresinde 12 yerde yangınlar devam ediyor.