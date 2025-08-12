Avrupa’yı ateş çemberi sardı: Akdeniz’den Balkanlar’a yangınlarla mücadele sürüyor

Avrupa bu yaz son yılların en sıcak ve en yıkıcı orman yangınlarından biriyle karşı karşıya. Akdeniz kıyılarından Balkanlar’a kadar kıtanın birçok bölgesi günlerdir alevlerle mücadele ediyor. Rekor sıcaklıklar, şiddetli rüzgarlar ve kurak hava koşulları yangınları kontrol altına almayı zorlaştırırken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi, yüz binden fazla hektar alan kül oldu.

AJANSLAR

Avrupa'nın birçok bölgesinde yangınlara müdahale sürüyor. İspanya'da şu anda en büyük yangınlardan biri, ülkenin güneyindeki Cadiz kentine bağlı Tarifa ilçesi çevresinde devam ediyor.

Sivil Koruma ve yerel yönetim yetkilileri, 2 bin kişinin tahliye edildiğini, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.

Hafta sonundan bu yana yangınlarla mücadele eden Kastilya ve Leon bölgesindeki Leon ve Zamora kentlerinde ise şu anda 11 farklı noktada yangınların devam ettiği duyuruldu.

Alevlerin birçok noktada evlere de sıçradığı bölgede tahliye edilen yaklaşık 3 bin kişinin, iki gündür evlerinin dışında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgedeki Dünya Mirası listesinde yer alan Las Medulas Doğal Parkı'nda bulunan Roma İmparatorluğu döneminden kalma büyük açık altın madeninin de tüm önlemlere rağmen ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

Ayrıca kuzeydeki Galiçya bölgesinde Ourense, Lugo, Pontevedra ve A Coruna kentleri çevresinde 12 yerde yangınlar devam ediyor.

Diğer yandan, İspanya'nın ortasındaki Toledo kentinin Navalmoralejo dağlık yerleşim yerinde çıkan yangında da bir günde 2 bin 800 hektarlık ormanlık alanın yandığı belirtildi.

Ülke genelinde şu anda 5 binden fazla kişinin ev, otel veya kamp yerlerinden tahliye edildiği öğrenildi.

Ekolojik Geçiş Bakanlığının verilerine göre, İspanya'da yıl başından bu yana çıkan yangınlarda 46 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.

İSPANYA'DA ALEVLER CAN ALDI

İspanya'nın başkenti Madrid'in Tres Cantos ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınında vücudunun yüzde 98'i yanan 50 yaşındaki bir erkek hastanede hayatını kaybetti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı diledi.

Sanchez, "İçişleri Bakanlığı, ülkede devam eden çok sayıda yangına yanıt olarak Devlet Acil Durum Planı kapsamında Acil Durum Öncesi 1. Aşama ilan etti. Tüm profesyonellere, itfaiyecilere ve yangınları söndürmek için yorulmadan çalışan diğer acil durum ekiplerine teşekkür ederim. Orman yangınları açısından son derece riskliyiz. Lütfen çok dikkatli olun." açıklamasında bulundu.

PORTEKİZ'DE 1700'DEN FAZLA İTFAİYECİ GÖREVDE

Portekiz'de 3 Ağustos'tan bu yana tüm izinleri iptal edilen itfaiye ekipleri, günlerdir ara vermeden yangınları söndürmek için çalışıyor.

Resmi makamlarca "endişe verici boyutta" olduğu açıklanan 4 noktada (Vila Real, Trancoso, Covilha ve Tabuaço) büyük orman yangınları devam ediyor.

Yerel yönetimler ve Sivil Koruma kurumu yetkililerinden yapılan açıklamalarda, 700'ü Trancoso'da olmak üzere sadece 4 büyük yangın için 1700'den fazla itfaiyecinin görev yaptığı belirtildi.

Portekiz devlet televizyonu RTP, yangın söndürme çalışmaları sırasında aralarında sivil ve itfaiyecilerin olduğu 37 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hükümet, mevcut durumda hizmet dışı olan bazı hava araçları nedeniyle söndürme çalışmalarına takviye için Fas'tan iki "Canadair" uçağının geldiğini ifade etti.

Ormanlar ve Doğal Parkları Koruma Enstitüsünün (ICNF) verilerine göre, bu yıl şimdiye kadar 60 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

Yetkililer, alevlerin ilerledikçe yoğun sıcaklık, kuvvetli rüzgarlar ve kurak hava koşullarının da beraberinde geldiğini, 44 dereceleri bulan aşırı sıcak havanın devam etmesi nedeniyle ikinci en ciddi uyarı olan "turuncu" alarmın nerdeyse ülkenin genelinde devam ettiğini kaydetti.

Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 3 Ağustos'ta ilan edilen ve daha sonra uzatılan alarm durumu 13 Ağustos'ta sona erecek.

KARADAĞ ULUSLARARASI YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa başta olmak üzere ülke genelindeki Niksic, Bijelo Polje, Canja ve Buljarica'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Ulusal basında yer alan haberlerde, rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan orman yangınlarının bazı yerleşim yerlerine yaklaştığı belirtildi.

Karadağ İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Podgoritsa, Budva, Bar, Niksic, Savnik ve Bijelo Polje'de yangınların sürdüğü ifade edilirken, NATO üzerinden komşu ülkeler dahil uluslararası camiadan yardım talep edildiği aktarıldı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı da Karadağ'daki yangınlara havadan müdahale için helikopter gönderildiğini bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, müdahale için Hırvatistan'ın da yangın söndürme uçağı gönderdiği kaydedildi.

Öte yandan, dünden bu yana etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle Karadağ'da kırmızı alarm verildi.

BALKAN ÜLKELERİ ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Hırvatistan'ın sahil kenti Split yakınlarında dün çıkan büyük çaplı orman yangınının kontrol altına alındığı, 250 hektar alanın yok olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kosova Acil Durum Yönetimi Ajansınca yapılan yazılı açıklamaya göre, dün 14.00-20.00 saatleri arasında ülke genelinde 51 yangın tespit edildi. Yangınların 32'si kontrol altına alınırken, 19'unun söndürülme çalışmaları sürüyor.

Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı (AKMC) da son 24 saatte ülke genelinde 50 orman yangını çıktığını, bunlardan 19'unun halen aktif olduğunu bildirdi.

AKMC, ülke genelindeki yangın söndürme çalışmalarına 82 itfaiye aracı ve 1080 personelin katıldığını duyurdu.

Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsü de yangın ihtimalinin İşkodra, Leş ve Elbasan illerinin belirli bölgeleri için "çok yüksek" risk, ülke genelinde "yüksek" risk beklendiğini açıkladı.

Enstitü, bugün hava sıcaklığının 41 dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini kaydederek, vatandaşlardan daha dikkatli olmaları ve yangınları yerel makamlara bildirmeleri çağrısında bulundu.

Balkan ülkeleri Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan'da ayrıca yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle halka uyarı yapıldı.

YUNANİSTAN'DA 3 FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Yunanistan'da sabah saatlerinde Kefalonya ve Zakintos adaları ile batıdaki Vonitsa bölgesinde orman yangınları çıktı. Kefalonya'da Faraklata köyünde başlayan yangın nedeniyle Faraklata, Dilina ve Davgata sakinlerine tahliye emri verildi. Alevlere havadan müdahale edildiği belirtildi.

Zakintos'ta ise Lithakia, Agalas ve Kiliomenos köyleri arasında çıkan yangına müdahale 60 itfaiyeci, 17 araç ve 2 hava aracı ile müdahale edildiği aktarıldı. Zakintos Belediye Başkanı Giorgos Stasinopoulos yaptığı açıklamada, "Yangın şu anda evlerin yakınında, Agalas köyünün tamamı tehdit altında, yanındaki orman yanıyor ve alevler Keri köyüne doğru ilerliyor" dedi. Agalas sakinlerine ise tahliye emri verildi.

Vonitsa'da Paliambela ormanında başlayan yangında Varko köyü için tahliye uyarısı yapıldı. Çok sayıda itfaiyeci, uçak ve bir helikopterle alevlere müdahale edildiği, 1 evin yandığı ifade edildi.

Yunanistan'ın diğer bölgelerinde de küçük çaplı yangınların sürdüğü öğrenildi.

FRANSA'DA 200 HEKTARDAN FAZLA ALAN ZARAR GÖRDÜ

Fransa basınında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Charente vilayetinde yer alan Double ormanında dün çıkan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Onlarca itfaiye aracı ve 300'den fazla itfaiye erinin müdahale ettiği yangında, civardaki bazı kasabalar tahliye edildi.

Soğutma ve temizleme çalışmalarının sürdüğü vilayette, yangın nedeniyle 12 kasabada elektrik kesintisi yaşandı. Bardenac kasabasındaki LGV tren hattı ise iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Charente vilayetinde, 280 futbol sahasına karşılık gelen 200 hektardan fazla ormanlık alan yandı.

Fransa'nın güneyindeki farklı vilayetlerde yaz başından bu yana çok sayıda yangın çıktı.

Aude vilayetinde ise ay başında çıkan yangında yaklaşık 17 bin hektar alan zarar görmüş, yangın "yazın en büyük yangını" olarak kayıtlara geçmişti.