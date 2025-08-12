Video Dünya Portekiz ormanları alev alev: 8 bin hektarlık alan küle döndü | Video
Portekiz ormanları alev alev: 8 bin hektarlık alan küle döndü | Video

Portekiz ormanları alev alev: 8 bin hektarlık alan küle döndü | Video

12.08.2025 | 14:41

Portekiz'in kuzeyindeki Trancoso belediyesinde cumartesi günü başlayan orman yangını, şu ana kadar 8 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Yangında 6'sı itfaiyeci toplam 17 kişi de yaralandı.

Avrupa genelinde rekor kıran sıcak hava dalgası devam ediyor. Portekiz'in kuzeyindeki Trancoso belediyesinde cumartesi günü başlayan orman yangını sürüyor. Alevlere 699 itfaiyeci, 221 araç ve 6 helikopterle müdahale ediliyor. Belediye Başkanı Amilcar Salvador alevlerin çoğunluğu kestane bahçeleri, zeytinlikler ve üzüm bağlarından oluşan 8 bin hektarlık alanı küle çevirdiğini belirtti. Yangında 6'sı itfaiyeci olmak üzere en az 17 kişi de yaralandı.

BU YIL 52 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU
Avrupa Orman Yangın Bilgi Sistemi'ne göre ülkede bu yıl şu ana kadar yaklaşık 52 bin hektar alan kül oldu. Bunun Portekiz'in toplam alanının yüzde 0.6'sına tekabül ettiği belirtildi.

