Yunanistan'da üç farklı noktada orman yangını | Video

12.08.2025 | 14:39

Yunanistan'ın Kefalonya ve Zakintos adaları ile Vonitsa bölgesinde orman yangınları çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.

Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Yunanistan'da sabah saatlerinde Kefalonya ve Zakintos adaları ile batıdaki Vonitsa bölgesinde orman yangınları çıktı. Kefalonya'da Faraklata köyünde başlayan yangın nedeniyle Faraklata, Dilina ve Davgata sakinlerine tahliye emri verildi. Alevlere havadan müdahale edildiği belirtildi. Zakintos'ta ise Lithakia, Agalas ve Kiliomenos köyleri arasında çıkan yangına müdahale 60 itfaiyeci, 17 araç ve 2 hava aracı ile müdahale edildiği aktarıldı. Zakintos Belediye Başkanı Giorgos Stasinopoulos yaptığı açıklamada, "Yangın şu anda evlerin yakınında, Agalas köyünün tamamı tehdit altında, yanındaki orman yanıyor ve alevler Keri köyüne doğru ilerliyor" dedi. Agalas sakinlerine ise tahliye emri verildi. Vonitsa'da Paliambela ormanında başlayan yangında Varko köyü için tahliye uyarısı yapıldı. Çok sayıda itfaiyeci, uçak ve bir helikopterle alevlere müdahale edildiği, 1 evin yandığı ifade edildi. Yunanistan'ın diğer bölgelerinde de küçük çaplı yangınların sürdüğü öğrenildi.
