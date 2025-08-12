Yunanistan'da üç farklı noktada orman yangını | Video
Yunanistan'ın Kefalonya ve Zakintos adaları ile Vonitsa bölgesinde orman yangınları çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.
