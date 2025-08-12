Video Dünya İspanya’da orman yangını: 1 kişi öldü, bin hektardan fazla alan kül oldu | Video
12.08.2025 | 14:43

İspanya’da orman yangını: 1 kişi öldü, bin hektardan fazla alan kül oldu | Video

12.08.2025 | 14:43

İspanya'nın başkenti Madrid'in kuzeyinde çıkan orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, bin hektardan fazla alan küle döndü.

Avrupa genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İspanya'nın başkenti Madrid'in kuzeyinde bulunan Tres Cantos belediyesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yerleşim yerlerine sıçrayan alevler bin hektardan fazla alanı küle çevirdi. Madrid Bölgesi Acil Tıp Hizmetlerinden (SUMMA 112) gece saatlerinde yapılan açıklamada, vücudunun yüzde 98'i yanan bir adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, 180 kişinin ise evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Madrid Belediyesi'nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise gece boyunca süren çalışmaların ardından yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

KUZEYBATIDAKİ YANGIN UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI'NA ULAŞTI
İspanya'nın kuzeybatısındaki Castilla ve Leon bölgesindeki orman yangınları da devam ederken, yüzlerce kişi tahliye edildi. Cumartesi öğleden sonra başlayan en büyük yangınlardan biri, tarihi Roma altın madenleri ve zengin doğal ormanlarıyla bilinen UNESCO Dünya Mirası Alanı Las Medulas'a ulaştı. Las Medulas ve çevresindeki Carucedo ve Orellan sakinleri hafta sonu evlerinden tahliye edildi. Zamora şehrindeki orman yangını ise yaklaşık 850 kişinin tahliyesine yol açtı. Acil durum ekipleri, ağır iş makinelerinin yardımıyla ve gece boyunca süren çalışmalarla yangının kontrol altına alınmasında ilerleme kaydedildiğini aktardı.

SICAK HAVA DALGASINI ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
İspanya, 1975'te kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en uzun ve en yoğun sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya kalırken, Castilla ve Leon'da hafta sonu farklı büyüklüklerde 30'dan fazla orman yangını çıktı. Bölgedeki sıcaklıklar 35 santigrat dereceyi aştı. Fransa sınırındaki Navarra'nın kuzey bölgesi ve güneybatıdaki Huelva'da da yangınlarla mücadele edildiği öğrenildi. İspanya Meteoroloji Servisi AEMET, ülkede sıcak hava dalgasının devam ettiği, bazı bölgelerde sıcaklıkların 44 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor.

