Bozkurt bahane, işin sırrı Türkiye düşmanlığı

Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ve milli meselelerdeki tavrını 'ırkçılık' olarak dünya kamuoyuna yansıtan Batı'da ırkçılık her geçen gün yükseliyor. Son olarak, Türkiye-Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a yabancı düşmanlığı yaptığı iddiasıyla soruşturma açılması Batı'nın çifte standardını da gözler önüne serdi. Milyonlarca mülteciye sahip çıkan, bir yandan da dünyanın birçok bölgesindeki mazlum milletlere yardım elini uzatan Türkiye'yi 'yabancı düşmanı' gibi göstermeye çalışan Batılı ülkeler, kendilerinden başkasına yaşam hakkı tanımayan ikiyüzlü tavırlarını da bu şekilde gizliyor. Araştırma şirketlerinin elde ettiği istatistikler, Batı'da ırkçılığın her geçen gün arttığını gösteriyor. Batı'da kurumsal ırkçılık her geçen gün yükseliyor. Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlar sık sık Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerindeki "sistematik ırkçılığa" ve hızla artan aşırı sağcı faşist partilere dikkat çekiyor.Nefret suçlarının çoğu ırkçı nedenlere dayanıyor. Siyahilerin yüzde 50'si ırkçılığa maruz kalıyor.Siyahilerin yüzde 77'si son 5 yılda ayrımcılığa maruz kaldığını belirtiyor.Irkçılığa uğrayanların oranı % 91.Siyahilerin yüzde 76'sı ağır ırkçı baskıya uğruyor.Her 10 siyahiden 8'i ırk ya da etnik kökeninden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyor.