BBC’den ikiyüzlü habercilik! Batı düşmanlarına derinlemesine yer verdi: Gazze’yi görmezden geldi

BATI DÜŞMANLARININ YALANLARINA GENİŞ YER VERDİ

Middle East Eye'de (MME) yer alan bir habere göre, BBC'nin bu işe çok fazla zaman ve emek harcamasının basit bir nedeni var. Myanmar'daki 7,7 büyüklüğündeki depremde sadece 2.000 kişinin öldüğü yönündeki iktidardaki askeri cuntanın iddialarının apaçık yanlış olduğunu ortaya çıkarmak.