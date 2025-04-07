Giriş Tarihi: 07.04.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
16:57
BBC’den ikiyüzlü habercilik! Batı düşmanlarına derinlemesine yer verdi: Gazze’yi görmezden geldi
İngiliz medyası, İsrail'in Filistin'de yaptığı etnik temizliği görmezden geldi. Myanmar'daki askeri yönetimin depremle ilgili yalanlarını çürütmek için detaylı haber yapan İngiltere merkezli BBC, söz konusu Siyonistlerin sağlık görevlilerine yönelik katliamı olunca sessizliğe gömüldü. Haber kuruluşunun Batı'nın düşmanlarına ve müttefiklerine karşı farklı tavır alması dikkatlerden kaçmadı.