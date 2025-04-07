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Giriş Tarihi: 07.04.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 16:57

BBC’den ikiyüzlü habercilik! Batı düşmanlarına derinlemesine yer verdi: Gazze’yi görmezden geldi

İngiliz medyası, İsrail'in Filistin'de yaptığı etnik temizliği görmezden geldi. Myanmar'daki askeri yönetimin depremle ilgili yalanlarını çürütmek için detaylı haber yapan İngiltere merkezli BBC, söz konusu Siyonistlerin sağlık görevlilerine yönelik katliamı olunca sessizliğe gömüldü. Haber kuruluşunun Batı'nın düşmanlarına ve müttefiklerine karşı farklı tavır alması dikkatlerden kaçmadı.

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BBC’den ikiyüzlü habercilik! Batı düşmanlarına derinlemesine yer verdi: Gazze’yi görmezden geldi

BBC'nin haber doğrulama servisi Verify, geçtiğimiz haftalarda Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen depremde yıkılan Mandalay kentindeki yüksek katlı bir binayı, bu yapının nasıl çöktüğünü detaylı olarak göstermek için dijital olarak yeniden inşa etti.

BBC’den ikiyüzlü habercilik! Batı düşmanlarına derinlemesine yer verdi: Gazze’yi görmezden geldi

HASARI EN İNCE AYRINTISINA KADAR GÖSTERDİ

Haber kuruluşu ayrıca telefon ve uydu görüntüleri ile NASA'nın ısı algılama görüntülerini bir araya getirerek kentin diğer bölgelerindeki hasarları da titizlikle bir araya getirdi.

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BBC’den ikiyüzlü habercilik! Batı düşmanlarına derinlemesine yer verdi: Gazze’yi görmezden geldi

BATI DÜŞMANLARININ YALANLARINA GENİŞ YER VERDİ

Middle East Eye'de (MME) yer alan bir habere göre, BBC'nin bu işe çok fazla zaman ve emek harcamasının basit bir nedeni var. Myanmar'daki 7,7 büyüklüğündeki depremde sadece 2.000 kişinin öldüğü yönündeki iktidardaki askeri cuntanın iddialarının apaçık yanlış olduğunu ortaya çıkarmak.

BBC’den ikiyüzlü habercilik! Batı düşmanlarına derinlemesine yer verdi: Gazze’yi görmezden geldi

MME, Batı'nın, Myanmar'daki askeri yönetimi düşman olarak gördüğünü bildirdi. MME'ye göre, BBC, Batı'nın düşmanı olduğu için cuntanın depreme ilişkin anlatımına güvenilemeyeceğini açıkça dünyaya göstermek istedi.

BBC’den ikiyüzlü habercilik! Batı düşmanlarına derinlemesine yer verdi: Gazze’yi görmezden geldi

SÖZ KONUSU İSRAİL OLUNCA SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

BBC'nin bu yalanları ortaya çıkarma konusundaki kararlı çabası, yakın zamandaki bir diğer önemli haberi ele alışıyla büyük bir tezat oluşturuyordu.