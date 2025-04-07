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Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine, katillerin arkadaşlarından şok tehdit: “Cehennetimi yaşatacağız…”
Giriş Tarihi: 07.04.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
17:36
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine, katillerin arkadaşlarından şok tehdit: “Cehennetimi yaşatacağız…”
İstanbul'da Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin İtalyan şef babası Andrea Minguzzi ile çellist annesi Yasemin Akıncılar şimdilerde katil zanlıların arkadaşlarının tehditlerine maruz kaldı. Katil zanlıların arkadaşları aile duruşmaya katılmasın diye "Cehennemi yaşatacağız, tonla intikam" şeklinde mesajlar gönderdi.