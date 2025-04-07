Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine, katillerin arkadaşlarından şok tehdit: “Cehennetimi yaşatacağız…”

"CEHENNEMİ YAŞATACAĞIZ SİZE"

Adaletin tecelli etmesi için sonunda kadar savaşacaklarını belirtilen dilekçede, söz konusu bazı tehdit mesajlarına yer verildi. İşte o mesajlar; "Son 6 gün cehennemi yaşatacağız size", "Berkay tek değil yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam" şeklinde tehdit söylemleriyle doluydu.