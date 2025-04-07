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Haberler Yaşam Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine, katillerin arkadaşlarından şok tehdit: “Cehennetimi yaşatacağız…”
Giriş Tarihi: 07.04.2025 17:36 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 17:36

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine, katillerin arkadaşlarından şok tehdit: “Cehennetimi yaşatacağız…”

İstanbul'da Kadıköy'deki bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin İtalyan şef babası Andrea Minguzzi ile çellist annesi Yasemin Akıncılar şimdilerde katil zanlıların arkadaşlarının tehditlerine maruz kaldı. Katil zanlıların arkadaşları aile duruşmaya katılmasın diye "Cehennemi yaşatacağız, tonla intikam" şeklinde mesajlar gönderdi.

Deniz YUSUFOĞLU
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine, katillerin arkadaşlarından şok tehdit: Cehennetimi yaşatacağız…

İstanbul'da İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak günü Kadıköy'de gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine, katillerin arkadaşlarından şok tehdit: Cehennetimi yaşatacağız…

Biri 15 diğeri ise 16 yaşında olan iki cani tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheliler B.B ve U.B'nin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapsini istedi.

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Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine, katillerin arkadaşlarından şok tehdit: Cehennetimi yaşatacağız…

KATİLLERİN ARKADAŞLARIDAN AİLEYE TEHDİT YAĞDI

Evladını kaybetmenin üzüntüsüyle mücadele etmeye çalışan acılı aile, katil zanlıları 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B.'nin arkadaşlarının tehdidine maruz kaldıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine, katillerin arkadaşlarından şok tehdit: Cehennetimi yaşatacağız…

Avukatı aracılığıyla sunulan dilekçede, şüpheli Bedirhan K. ve "I.mstfql" kullanıcı adına sahip diğer şüphelinin sosyal medya üzerinden Yasemin Akıncılar ve Andrea Minguzzi'i duruşmaya katıldıkları takdirde kendilerine bir zarar verilecekleri konusunda tehditler savuruyordu.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine, katillerin arkadaşlarından şok tehdit: Cehennetimi yaşatacağız…

"CEHENNEMİ YAŞATACAĞIZ SİZE"

Adaletin tecelli etmesi için sonunda kadar savaşacaklarını belirtilen dilekçede, söz konusu bazı tehdit mesajlarına yer verildi. İşte o mesajlar; "Son 6 gün cehennemi yaşatacağız size", "Berkay tek değil yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam" şeklinde tehdit söylemleriyle doluydu.