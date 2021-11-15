Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...

Bulgaristan'da dün eş zamanlı yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için halk sandık başına gitti. Nüfusun yüzde 10'a yakınını oluşturan Türk ve Müslümanlar da ilk kez Türk kökenli bir cumhurbaşkanı adayı için oy kullandı. Üyelerinin çoğunluğunu Türkler'in oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, Genel Başkan Mustafa Karadayı'yı cumhurbaşkanlığına aday gösterdi.
Katılımın yüzde 33'te kaldığı cumhurbaşkanlığı seçiminde, adayların hiçbiri yüzde 50+1 oya ulaşamadı. Alpha Research şirketinin sandık çıkışı anketine göre, Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) desteği ile aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev, oyların yüzde 49.1'ini alarak 21 Kasım'daki ikinci tura yükseldi.
Eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar'ın (GERB) desteklediği Prof. Dr. Anastas Gercikov, yüzde 26.5 oyla Radev'in rakibi olarak seçime katılacak. Karadayı ise oyların yüzde 9.8'ini alarak 3'üncü sırada yer aldı.
Türk Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Karadayı
Kent soylu sağ güçlerin aday gösterdiği hakim Lozan Panov ise yüzde 5.06'da kaldı. Resmi olmayan ilk belirlemelere göre, parlamento seçiminde de katılım yüzde 38.9'da kaldı. Yüzde 24.8 oy alan GERB, mecliste en büyük gruba sahip olacak. Değişime Devam (PP) yüzde 24.1 ile ikinci, BSP ise yüzde 13.7 ile üçüncü sırayı aldı. Bu seçimde de aldığı istikrarlı desteği sürdüren HÖH, yüzde 10.7 ile dördüncü büyük parti oldu.
TÜRKİYE'DE 126 SANDIK KURULDU
Türkiye'de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için 58 merkezde 126 sandık kuruldu. İstanbul'daki çifte vatandaşlık sahibi Türkler sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Vatandaşlar pasaportlarını göstererek oyunu kullandı. Bursa'da çifte vatandaş yaklaşık 30 bin kişi bazı okullarda ve Bulgaristan Konsolosluğu'nda kurulan 30 sandıkta oyunu kullandı.
Yaklaşık 3 bin seçmen için sandıklar kurulan Eskişehir'de de katılımın yoğun olduğu belirtildi. Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, sandık başına gitti. Elektronik ortamda yapılan seçimlerde, seçmenler kimlik belgesiyle de oy verdi. AB MODEX Tatbikatı'na katılan Bulgar görevliler de Tekirdağ'da oy kullandı.