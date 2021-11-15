Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...

Türk Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Karadayı

Kent soylu sağ güçlerin aday gösterdiği hakim Lozan Panov ise yüzde 5.06'da kaldı. Resmi olmayan ilk belirlemelere göre, parlamento seçiminde de katılım yüzde 38.9'da kaldı. Yüzde 24.8 oy alan GERB, mecliste en büyük gruba sahip olacak. Değişime Devam (PP) yüzde 24.1 ile ikinci, BSP ise yüzde 13.7 ile üçüncü sırayı aldı. Bu seçimde de aldığı istikrarlı desteği sürdüren HÖH, yüzde 10.7 ile dördüncü büyük parti oldu.