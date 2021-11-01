Erdoğan-Biden görüşmesinden dikkat çeken detaylar: İki liderin vücut dili ne anlatıyor?

ERDOĞAN KARARLI, BİDEN TEDİRGİN...

Sohbet ağırlıklı görüşmelerde yuvarlak masa tercih edilirken genellikle sonuç odaklı ve protokolsel bir görüşmede kare veya dikdörtgen masa tercih edilir. Başkan Erdoğan burada kararlı, kontrollü ve rahat bir duruş sergiliyor. Biden'ın ise elini defterin üzerine ya da dosyanın üzerine koyması 'Bu görüşme için çalışmalarımı yaptım, hazırım' mesajını veriyor ama Biden için bir tedirginlik söz konusu... Başkan Erdoğan rahat ancak temkinli bir duruş sergiliyor.

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