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Giriş Tarihi: 1.11.2021 09:50 Son Güncelleme: 1.11.2021 10:18

Erdoğan-Biden görüşmesinden dikkat çeken detaylar: İki liderin vücut dili ne anlatıyor?

Erdoğan-Biden görüşmesinden dikkat çeken detaylar: İki liderin vücut dili ne anlatıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün G-20 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. F-16 tedariki, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konuların görüşüldüğü kritik zirvenin ardından her iki taraftan da olumlu açıklamalar geldi. Peki, Başkan Erdoğan ve Biden görüşmesinde liderlerin vücut dili ne anlatıyor? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Joe Bden ile kritik bir zirve gerçekleştirdi. İki liderin gerçekleştirdiği 1 saat 5 dakika süren görüşmeye uluslararası yayın organları geniş yer verdi ve ayrıntılarını okurları ile paylaştı. Kritik zirve sonrası liderlerden olumlu mesajlar verildi. Peki Başkan Erdoğan ve Biden'ın görüşme sırasındaki vücut dili ne anlatıyordu? Beden Dili Uzmanı Yeliz Ceyran detayları anlattı...

Beden Dili uzmanı Yeliz Ceyran A Haber ekranlarında şu değerlendirmelerde bulundu:

Başkan Erdoğan'ın bu tarz zirvelerde beden dilini oldukça profesyonel vermek istediği mesajları neyse ona göre, kararlı kullandığını kendinden emin bir duruş sergilediğini ifade etti.

Ceyran açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; Manuel bir gülümseme yani içten ve doğal olan bir gülümsemeden uzak tamamen nezaket gülümsemesi olarak adlandırabilecek bir gülümseme sergiliyorlar.

45 DERECELİK DURUŞ

Liderlerin 45 derecelik bir duruş sergiledikleri bu fotoğraf ise uzlaşmacı bir yaklaşımın olduğunu gösteriyor. Ayrıca parmaklar da mesajlar veriyor. Baş parmak egonun işareti iken işaret parmağı daha fazla uzlaşma arzusu olduğunun göstergesidir.

ERDOĞAN KARARLI, BİDEN TEDİRGİN...

Sohbet ağırlıklı görüşmelerde yuvarlak masa tercih edilirken genellikle sonuç odaklı ve protokolsel bir görüşmede kare veya dikdörtgen masa tercih edilir. Başkan Erdoğan burada kararlı, kontrollü ve rahat bir duruş sergiliyor. Biden'ın ise elini defterin üzerine ya da dosyanın üzerine koyması 'Bu görüşme için çalışmalarımı yaptım, hazırım' mesajını veriyor ama Biden için bir tedirginlik söz konusu... Başkan Erdoğan rahat ancak temkinli bir duruş sergiliyor.

Erdoğan-Biden görüşmesinde dikkat çeken detaylar: Liderlerin beden dili ne anlatıyor? | Video

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Erdoğan-Biden görüşmesinden dikkat çeken detaylar: İki liderin vücut dili ne anlatıyor?
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