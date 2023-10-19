Filistinli doktor çocukların cenazesi önünde isyan etti: "Bu çocukların suçu ne?"





ÇOCUKLARIN CENAZELERİ ÖNÜNDE YARDIM ÇIĞLIĞI

Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad saldırıda hayatını kaybeden 6 çocuğun cenazelerinin önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısını kınadı. Al-Akkad, "Şu çocuklara bakın.

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Bu çocukları kim öldürüyor? Nedir bu? Bu çocukların suçu ne? Ey dünya, sen bu çocukların yanında neredesin? İşgalin (İsrail'in) bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz" ifadelerini kullandı.

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