İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda ’ikinci aşama’ İsrail Gazze’de ne planlıyor?

08.02 SUNAK İSRAİL'E GİDİYOR: TÜRKİYE VURGUSU

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün Başbakan Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmek üzere İsrail'e gidecek. Ofisinden yapılan açıklamada, İngiliz liderin Netanyahu ve Herzog'a taziyelerini sunacağı ve 7 Ekim'deki ölümcül Hamas saldırısının ardından İsrail ile dayanışmasını göstereceği belirtildi. Al Jazeera'da yer alan haberde Sunak'ın Türkiye'yi de ziyaret edileceği vurgulandı ve 'Sunak, Mısır, Katar ve Türkiye'nin yardımcı olabileceğine, belki de arabuluculuk yapabileceğine ve gerilimi azaltabileceğine inanıyor' yorumuna yer verildi.