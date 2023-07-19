Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda 'ikinci aşama' İsrail Gazze'de ne planlıyor?
Giriş Tarihi: 19.07.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 09:47

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda 'ikinci aşama' İsrail Gazze'de ne planlıyor?

SON DAKİKA | İşgalci İsrail dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. Tam 13 gündür sivil halka ölüm kusan İsrail'e en büyük desteği sağlayan da kuşkusuz ABD... Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalayarak yüzlerce insanın ölümüne neden olan İsrail'e koşan ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları da katliama verdiği desteği gözler önüne serdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Biden'ın yaptığı kan donduran açıklamaların ardından İsrail 'Kara harekatından kaçış yok' açıklamasında bulundu. İşte İsrail Gazze hattında son dakika gelişmeler...

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda ’ikinci aşama’ İsrail Gazze’de ne planlıyor?

SON DAKİKA HABERLER | İşgalci İsrail kana doymuyor. 13 gündür insanlığı rafa kaldıran İsrail ayrım gözetmeksizin sivil katlediyor. Mülteci kampı, hastane, cami dahil sivillerin sığınabileceği her noktayı bombalayan İsrail'e en büyük desteği de ABD veriyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden'in İsrail ziyaretinin ardından katliamda ikinci aşamaya geçiş vurgusu yapıldı.

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda ’ikinci aşama’ İsrail Gazze’de ne planlıyor?

08.28 İsrail basını Hamas'ın siyasi bürosunun üst düzey bir üyesi olan Cemile el-Şanti, İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldürüldüğünü yazdı. Haberlerde bunun bir suikast olup olmadığının bilinmediği vurgulandı. İsrail veya Hamas'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda ’ikinci aşama’ İsrail Gazze’de ne planlıyor?

08.02 SUNAK İSRAİL'E GİDİYOR: TÜRKİYE VURGUSU

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün Başbakan Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmek üzere İsrail'e gidecek. Ofisinden yapılan açıklamada, İngiliz liderin Netanyahu ve Herzog'a taziyelerini sunacağı ve 7 Ekim'deki ölümcül Hamas saldırısının ardından İsrail ile dayanışmasını göstereceği belirtildi. Al Jazeera'da yer alan haberde Sunak'ın Türkiye'yi de ziyaret edileceği vurgulandı ve 'Sunak, Mısır, Katar ve Türkiye'nin yardımcı olabileceğine, belki de arabuluculuk yapabileceğine ve gerilimi azaltabileceğine inanıyor' yorumuna yer verildi.

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda ’ikinci aşama’ İsrail Gazze’de ne planlıyor?

06.40 ABD'DE 'İSRAİL' İSTİFASI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili sosyal medya hesabından yayınladığı mektup ile istifa ettiğini ilan etti. Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Direktörü Josh Paul istifasının nedenini 'İsrail'e öldürücü yardımımızın devam etmesiyle ilgili anlaşmazlık' olarak gösterdi.

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda ’ikinci aşama’ İsrail Gazze’de ne planlıyor?

06.22 İSRAİL GAZZE'NİN GÜNEYİNİ VURDU

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde şafak öncesi düzenlediği hava saldırısında 30'dan fazla kişi öldü, en az 21 kişi de yaralandı. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir dizi saldırı Refah şehrinde üç geniş ailenin yaşadığı konut kompleksini vurdu. Kurbanlar Abu Youssef al-Najjar Hastanesi'ne nakledildi. Hava saldırıları Refah'taki El Masri Kulesi'nin üst katını da hedef aldı.

SON DAKİKA