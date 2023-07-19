İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | İşgalci İsrail kana doymuyor! ABD destekli katliamda ’ikinci aşama’ İsrail Gazze’de ne planlıyor?

SON DAKİKA | İşgalci İsrail dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. Tam 13 gündür sivil halka ölüm kusan İsrail'e en büyük desteği sağlayan da kuşkusuz ABD... Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalayarak yüzlerce insanın ölümüne neden olan İsrail'e koşan ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları da katliama verdiği desteği gözler önüne serdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Biden'ın yaptığı kan donduran açıklamaların ardından İsrail 'Kara harekatından kaçış yok' açıklamasında bulundu. İşte İsrail Gazze hattında son dakika gelişmeler...